Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 2.lig Erkekler Ligi final serisi ilk maçında Yakın Doğu Gelişim, Karaoğlanoğlu’nu son saniyede attığı basketle 85-84 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final serisi ilk maçı çekişmeli geçti. İlk yarısında daha etkili olan Yakın Doğu Gelişim devreyi 43-31 önde bitirdi. İkinci yarıda etkili olan Karaoğlanoğlu rakibi karşısında Efe’nin etkili oyunu ile farkı kapattı son anlarına 84-83 önde girse de son hücumu sayıya çeviren Yakın Doğu maçı 85-84 kazanarak 1-0 öne geçti. Maçta Yakın Doğu’dan 41 sayıyla maçın yıldızı oldu.