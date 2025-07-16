Vedat Kaner’de şampiyon Levent
Vedat Kaner’de şampiyon Levent
İçeriği Görüntüle

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen 2.lig Erkekler Ligi final serisi ilk maçında Yakın Doğu Gelişim, Karaoğlanoğlu’nu son saniyede attığı basketle 85-84 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final serisi ilk maçı çekişmeli geçti. İlk yarısında daha etkili olan Yakın Doğu Gelişim devreyi 43-31 önde bitirdi. İkinci yarıda etkili olan Karaoğlanoğlu rakibi karşısında Efe’nin etkili oyunu ile farkı kapattı son anlarına 84-83 önde girse de son hücumu sayıya çeviren Yakın Doğu maçı 85-84 kazanarak 1-0 öne geçti. Maçta Yakın Doğu’dan 41 sayıyla maçın yıldızı oldu.