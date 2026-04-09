Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 9 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan grev ve eylemlerin ertelendiğini duyurdu.

Sendikalardan yapılan ortak açıklamada, hükümetin bir kez daha sabaha karşı Meclis çalışmalarını bırakmasının eleştirildiği belirtilerek, bu gelişme nedeniyle alınan grev kararının ileri bir tarihe bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bugün itibarıyla tüm öğretmenlerin görevlerinin başında olacağı ve okullarda eğitimin normal şekilde devam edeceği vurgulandı.

Sendikalar, hükümetin tutumuna yönelik tepkilerinin sürdüğünü kaydederken, ilerleyen günlerde yeni eylem kararlarının değerlendirileceğinin sinyalini verdi.