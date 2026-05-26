Kurban Bayramı, bayramın birinci günü olan yarın ülke genelindeki tüm camilerde saat 06.15’te kılınacak bayram namazı ile başlayacak.

Dört gün sürecek bayramda aile ziyaretlerinin yanı sıra devlet ve hükümet yetkilileri de bayramlaşma etkinlikleri düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, bayramın birinci günü saat 09.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda halk ile bayramlaşacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de çarşamba günü Dereboyu’ndaki UBP Genel Merkezi’nde saat 10.00’da partililerle bir araya gelecek.