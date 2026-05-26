Gazetecilere hapis cezası öngören Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasası ile ilgili Mecliste dün CTP Genel Başkanı İncirli’nin ardından söz alan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri günden beri ülkede siyasi istikrar sağlandığını ve bunun sayesinde ekonomide de istikrar kazanıldığını kaydetti.

Üstel, dört yıl içerisinde geçirilen yasaların ülkenin ihtiyacı doğrultusunda elzem yasalar olduğunu söyleyerek, tüm bu çalışmaları tek başına yapmadıklarını, sektörlerin görüşlerini alarak, onlarla birlikte yapılan çalışmalar sonucunda tasarıları Meclis’e getirdiklerini söyledi.

Üstel’in konuşması esnasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Ceza Yasası’nı da sektörlerle danışarak mı düzenlediniz_” diye sordu ve “propaganda dinlemek istemediklerini” söyledi. Bunun üzerinde milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Ardından konuşmasına devam eden Üstel, “Kimsenin basın özgürlüğünü kısıtlamıyoruz.” dedi.

Üstel, söz konusu düzenlemede de Barolar Birliği ve hukukçularla çalışıldığını dile getirerek, bunların bir reform paketi olduğuna dikkat çekti. Bu yasaların komitede detaylı şekilde ele alındığını söyleyen Üstel, ülkedeki basın özgürlüğünün dünyanın hiçbir yerinde olmadığını, düzenlemelerle dünyada ne varsa onu yaptıklarını kaydetti.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Başbakan Üstel’in ardından yerinden söz alarak, Başbakan Ünal Üstel’in konuşmasını tamamlamasının ardından soru kabul etmemesine tepki gösterdi.