Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli dün Meclis’te söz aldı.

İncirli, “Gazetecilik suç değildir” başlıklı konuşmasında, ülkenin borç sarmalı, kontrol edilemeyen harcamalar, baş edilemeyen bir enflasyon, giderek büyüyen kayıt dışılık gibi meseleleri olduğunu söyledi.

İncirli, bu konular için bazı yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesi, tedbir alınması gerekirken hükümetin farklı konular üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’ndaki düzenleme hakkında da konuşan İncirli, ilk olarak söz konusu düzenlemenin bu yasa altında ele alınmasının doğru olmadığını ilettiklerini ancak kabul edilmediğini, ardından Cumhurbaşkanı’nın yasayı gerekçeleriyle geri gönderdiğini ancak hükümetin Cumhurbaşkanı’nı da dikkate almadığını söyledi.

Söz konusu düzenlemenin gazeteciliği suç haline getireceğini dile getiren İncirli, tüm milletvekillerinin gazeteciliğin bir suç olmadığını haykırması gerekirken, hükümetin ısrarla “mikrofonlar susacak, kameralar kararacak, kalemler kırılacak.” şeklinde bir talebi bulunduğunu söyledi.

Sivil haklar ve özgürlükler konusunda bu yasanın geçmesi halinde dibe çakılacağını söyleyen İncirli, “Gazeteciliği suç haline getiren yasa değişikliği kabul edilebilir değildir.” dedi.

Vazgeçmek için halen daha zamanın olduğunu söyleyen ve “vazgeçin” çağrısında bulunan İncirli, söz konusu düzenlemeyle hem basın özgürlüğünün tehdit edileceğini hem de halkın haber alma ve bilgi edinme hakkının ihlal edileceğini kaydetti.

Gazetecilik mesleğinin diğer mesleklerden farklılıkları ve önemine dikkat çeken İncirli, gazetecilerin “Bize karşı savaş açtılar.” dediklerini belirtti. Gazetecilere açılan savaşın topluma açılan bir savaş olduğunun altını çizen İncirli, “Topluma karşı bir savaş açtıysanız toplumda size karşı savaşacak, bundan kaçamazsınız.” dedi. İncirli, bir gazetecinin hapse girmesi durumunda ne olacağının tahayyül edilmesi ve sonuçlarının hesaplanması gerektiğini kaydetti.