Haspolat’ta bir araçta 2 bin kilograma yakın kaçak et ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri önceki akşamki operasyonda Haspolat’ta bir aracı aradı.

Araçta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden alınan, sağlıksız koşullarda taşınıp kanunsuz şekilde KKTC’ye geçirilen bin 889 kilogram ağırlığında küçük ve büyükbaş hayvan eti bulundu.

Sürücü isminin baş harfleri A.K. tutuklanarak, gümrüksüz mal tasarrufu ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Yener olguları aktardı.

Polis, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Haspolat civarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde geçerek, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada 1900 kilo kırmızı et tespit edilerek, emare alındığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlının etleri kimler için getirdiğinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.