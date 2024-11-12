“Sol ve Kıbrıs Sorunu” isimli iki toplumlu konferans 16 Kasım Cumartesi günü Dayanışma Evi’nde düzenleniyor.

“Küresel çalkantıların ortasında toplumlar arası görüşmelerdeki çıkmaz ve Kıbrıs Solu” başlığı altında yapılacak konferans, 08.00’de başlayıp 22.00’de sona erecek.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’ndan (KTOEÖS) yapılan açıklamaya göre, konferans, Kıbrıs sorununun yerel, bölgesel ve uluslararası çerçevesinin yeniden değerlendirilmesi üzerine odaklanacak.

Konferansın, mevcut durumun daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı ve yaşanan gelişmelerin gerektirdiği politika ve perspektif düzenlemelerine işaret etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, Kıbrıs solunun her iki toplumdan da çeşitli akımlarını (siyasi partileri, sendikaları, diğer siyasi ve toplumsal örgütleri, hareketleri ve bireyleri) bir araya getireceği kaydedildi.