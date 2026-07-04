İspanya’nın Sevilla kentinde kaybolan ve ünlü ressam Joaquín Sorolla'ya ait olduğu belirlenen tablo, dikkat çeken bir tesadüf sayesinde gerçek sahiplerine ulaştı. 57 yaşındaki Andrés Hurtado, sokakta gördüğü tabloyu sahipsiz ve atılmış bir eşya sanarak yalnızca altın renkli çerçevesini beğendiği için evine götürdü. Daha sonra elindeki eserin değerli bir sanat yapıtı olduğunu öğrendi.

Tablonun, Sevilla'da yaşayan bir aileye ait olduğu belirtildi. Aile, tatile çıkmadan önce eseri araca yerleştirmek isterken kısa süreliğine bir duvara yasladı. Yoğun trafik ve arkadan gelen korna sesleri nedeniyle aceleyle yola çıkan aile, tabloyu bulunduğu yerde unuttu. Geri döndüklerinde ise eser ortada yoktu. Bunun üzerine şehir genelinde kayıp ilanları dağıtıldı ancak tablonun gerçek değeri güvenlik nedeniyle açıklanmadı.

Hafta sonu için Sevilla'ya gelen Andrés Hurtado, tabloyu evine götürdükten sonra merak edip yapay zekâ destekli bir uygulamayla görseli analiz etti. Uygulama, eserin Joaquín Sorolla'ya ait olabileceğini belirtince Hurtado, fotoğrafları Madrid'deki bir müzayede evine gönderdi. Yapılan inceleme sonunda tablonun orijinal olduğu ve yaklaşık 150 bin avro değerinde bulunduğu doğrulandı.

Televizyonda ve internet haberlerinde kayıp ilanını gören Hurtado, durumu hemen polise bildirdi. Tabloyu çalmadığını, yalnızca sokakta bulduğu için aldığını söyleyen Hurtado'nun ifadesinin ardından eser gerçek sahiplerine teslim edildi. Aile de dürüst davranışı nedeniyle Hurtado'ya teşekkür edeceklerini açıkladı.

İspanya'da buna benzer bir olay geçen yıl da yaşanmıştı. Pablo Picasso'ya ait değerli bir tablo, nakliye sırasında binanın önünde unutulmuş, daha sonra bir komşunun eseri korumak amacıyla güvenli bir yere kaldırdığı anlaşılmıştı.