İsviçre merkezli Sun-Ways tarafından geliştirilen ray arası güneş paneli sistemi, pilot uygulamada hem güvenlik hem de enerji üretimi açısından başarılı sonuçlar verdi. Şirket, projenin gelecekte demiryollarını önemli bir yenilenebilir enerji kaynağına dönüştürebileceğini belirtiyor.

Neuchâtel kantonundaki Buttes bölgesinde 100 metrelik demiryolu hattına yerleştirilen güneş panelleri, bugüne kadar 11 binden fazla trenin geçişine rağmen herhangi bir güvenlik sorunu oluşturmadı. Testlerde sistemin günlük tren trafiğini etkilemeden çalıştığı açıklandı.

Mayıs 2025'ten bu yana çalışan paneller, kar yağışı nedeniyle verilen kısa araya rağmen 16 bin kilovatsaatten fazla elektrik üretti. Elde edilen enerji doğrudan yerel elektrik şebekesine aktarılırken, bu üretimin birkaç hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu ifade edildi.

Sistem, ray bakım çalışmaları sırasında panellerin kısa sürede sökülüp yeniden takılmasına imkan sağlıyor. Ayrıca trenlerin hareketi sırasında oluşan hava akımının paneller üzerindeki tozu temizlediği tespit edildiği için ek bir temizlik sistemine ihtiyaç duyulmuyor.

Sun-Ways, teknolojinin İsviçre genelinde yaygınlaşması halinde demiryollarının yılda yaklaşık 1 milyar kilovatsaat elektrik üretebileceğini öngörüyor. Güney Kore ve Endonezya da benzer projeler için hazırlıklarını sürdürürken, sistemin başarılı olması durumunda farklı ülkelerde de uygulanması bekleniyor.