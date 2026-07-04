Japonya'nın Osaka kentinde bulunan 16 katlı Gate Tower binasının 5. ve 7. katları arasından Hanshin Otoyolu geçiyor. Bu mimari çözüm, şehir merkezindeki kronik arazi krizini çözmek amacıyla binalar ile ulaşım hatlarını dikey düzlemde dünyada ilk kez bir araya getiriyor.

Görsel olarak araçların binanın gövdesine girdiği izlenimi oluşsa da, otoyol yapısı gökdelenden tamamen bağımsız bir mimariyle işletiliyor. Yol binayı desteklemediği gibi, bina da otoyolun yükünü taşımıyor. Özel olarak izole edilen bağımsız bir tünel içinden akan trafik, kalın beton kutu yapısı sayesinde yakın katlarda çalışanlara herhangi bir gürültü veya mekanik titreşim ulaştırmıyor. Yolun kapladığı katlarda ofisler bulunmuyor ve asansörler bu teknik alanlarda durmuyor.

Söz konusu mimari hibridizasyon, 1980'lerde arazi sahibi şirket ile otoyol işletmesi arasında yaşanan ve beş yıl süren mülkiyet anlaşmazlığının ardından hayata geçirildi. Çözüm, 1989 yılında Japonya'da yapılan yasal bir düzenlemeyle mümkün oldu. Yeni kanun, bir bina ile otoyolun farklı mülkiyet hakları altında aynı dikey kesiti paylaşmasının önünü açtı. Böylece Hanshin Otoyolu, binanın ilgili üç katının yasal işgalcisi olarak tescil edildi.

Gökdelen, JR Osaka istasyonuna bir durak mesafedeki Fukushima bölgesinde yer alması sebebiyle mimarlık meraklıları ve turistler için önemli bir gözlem noktası işlevi görüyor. Yaklaşık 1,5 kilometre mesafede bulunan Umeda Sky Building gibi yüksek konumlardan bakıldığında, otoyolun binanın içinden kıvrılarak geçişi net bir şekilde izlenebiliyor. Proje, yoğun nüfuslu şehirlerde alan çatışmalarını ortadan kaldıran uç bir kentsel adaptasyon örneği kabul ediliyor.