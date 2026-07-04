ABD’nin New York kentindeki Empire State binası, tehlikeli anlara sahne oldu. Rus Angela Nikolau ve Vanya Beerkus çifti, Manhattan’daki kaldırımlardan yaklaşık 443 metre yükseklikteki binanın tepesine tırmanarak üzerinde, "Sevginin gücü güç sevgisini yendiğinde dünya barışı bilir" yazılı pankart açtı.

Çift daha sonra Vanya Beerkus’un Angela Nikolau’ya evlenme teklif etmesiyle gösterilerine devam etti.

Bu sırada New York Polis Departmanı (NYPD), bina çevresindeki sokakları kapattı ve çiftin "olay çıkmadan" gözaltına alındığını açıkladı.

Rus çiftin; hırsızlık, kamu güvenliğini riske atma, mala zarar verme, izinsiz giriş ve kamu düzenini bozma gibi çeşitli suçlamalarla gözaltına alındığı bildirildi.