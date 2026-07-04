Brezilya Milli Futbol Takımı'nın bir uğursuzluk inancı sonrası giymeye başladığı 'Mavi Forma', sırtındaki Pele yazısıyla da birleşince 6 milyon dolara yakın bir fiyata alıcı aramaya başladı.

New York'taki ünlü Sotheby's Müzayede Evi'nde 16 Temmuz'a kadar açık artırmaya çıkarılan forma için gelen teklifler şimdiden dudak uçuklatıyor.

Brezilya'nın ilk Dünya Kupası zaferini kazanırken giydiği formanın hikayesi de bir o kadar etkileyici. Sambacılar, 1950 Dünya Kupası Finali'nde 173 bin Brezilyalının doldurduğu Maracana Stadı'nda Uruguay'a 2-1 kaybederken üzerlerinde beyaz forma vardı. Brezilyalılar, 'Maracanazo' adıyla spor tarihine geçen bu travmanın izlerini uzun yıllar atamadı.

'Sambacılar', 1958 Dünya Kupası'na gelindiğinde, bir kez daha adlarını finale yazdırdı. Fakat Brezilya bu kez turnuvanın ev sahibine karşı rakip olarak sahaya çıkacak taraftı.

1958 Dünya Kupası'nı düzenleyen İsveç'in finalde klasik sarı formasıyla sahaya çıkması, Brezilya'nın efsanevi 'Canarinho' formasını giyme ihtimali ortadan kaldırdı.

8 yıl önce 'Uğursuz' olarak damgalanmasının ardından kenara kaldırılan beyaz formayla bir final daha oynamak istemeyen Brezilya'da yetkililer Stockholm'deki bir mağazadan aldırdıkları düz mavi tişörtlere ülke armasını diktirdi ve takımı sahaya bu formalarla çıkardı.

Pele'nin de terlettiği mavi formalarla sahaya ilk kez 1958 Dünya Kupası Finali'nde çıkan Sambacılar, ülkenin ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu da o maçta, İsveç'i 5-2 yenerek kazandı.

Ve Pele'nin henüz 17 yaşındayken giyip 2 kez de gol sevinci yaşadığı o forma,, şimdi New York'ta 6 milyon dolar'a yakın bir fiyata bir fiyata alıcısını bekliyor.