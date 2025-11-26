Ayaklı Gazete’ye ulaşan hayvan sever bazı vatandaşlarımız, ülkemizde son zamanlarda birçok bölgeden sokakların başıboş köpeklerle dolduğu yönünde sosyal medyada paylaşımlar gördüklerini belirterek bu konudaki düşüncelerini ve çözüm önerilerini bizlerle paylaştılar.

Ülkemizde ve dünyada son zamanlarda artan sokaklardaki başıboş köpeklerin esasında sokak köpeği olmadığını ifade eden hayvan sever vatandaşlarımız “Sokak köpeği diye birşey yoktur.

Sokağa terk edilen köpek vardır. Sokakta dolaşsın diye bırakılan "sahipli" köpek vardır” dediler.

Birçok bölgeden başıboş köpekler konusunda şikayetler olduğunu söyleyen hayvansever vatandaşlarımız “Yapılan şikayetlerin iki çözümü var: Sokağa terk edilen canların kısırlaştırılması ve sahipli canların serbest bırakılmaması. Zira sokaklar köpek doğurmuyor” diyerek köpek sahiplerini biraz duyarlı olmaya davet ettiler.

Köpeklerini besleyemeyecek olanların bu hayvanları sokağa veyahut ovaya bırakmak yerine barınaklara götürmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen hayvansever vatandaşlarımız onların da bu dünyada yaşamayı hak ettiğini belirttiler.