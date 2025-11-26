Ülkemizde ve dünyada 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler yapılarak önemli mesajlar verildi.

Ülkemizde faaliyette olan sivil toplum örgütlerinden biri olan 222. Bölge Kuzey Kıbrıs İnner Wheel Kulüpleri Federasyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla dün Lefkoşa’da yürüyüş düzenleyerek bildirim sundu.

222. Bölge Kuzey Kıbrıs İnner Wheel Kulüpleri Federasyonu çağrısı ile saat dün saat 11.00’de Kuğulu Park’ta toplanan federasyona bağlı kulüpler ile Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı üyeleri de yürüyüşe destek verdi.

Güne özel olarak turuncu renk atkı, şemsiye balon taşıyan katılımcılar Kuğulu Park’tan başlayarak Büyük Han’a kadar yürüyüş düzenleyerek çeşitli sloganlar atarak kadına karşı şiddeti kınadı.

Büyükhan’da tamamlanan yürüyüş sonrasında 222. Bölge Kuzey Kıbrıs İnner Wheel Kulüpleri Federasyonu Başkanı İmren Gürbaşar kısa bir konuşma yaptı.

Gürbaşar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdikleri yürüyüşe katılım gösteren herkese teşekkürlerini ileterek bu önemli etkinliklerle kadına karşı şiddetin önüne geçmenin mümkün olduğunu kaydetti.

Gürbaşar “Şiddet her türlü biçimi ile insan onurunu zedeler, aileleri parçalar ve toplumun sağlıklı gelişimini bozar. Kadına karşı şiddet, çocuklara yönelik ihmal ve istismar toplumumuzun ve insanlığın ortak sorunudur. Şiddete karşı duruşumuz, güvenli ve eşit bir yaşamı savunmaktır” dedi.