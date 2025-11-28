Sn. Tufan Erhürman, partiniz Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde hafta sonu yapılacak olan kurultay için üç aday arasında başkanlığa en yakın olan aday sizce kim?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, hükümette olduğunuz son dönemde hayırseverler tarafından 30 okul yapıldığını söylediniz. Devlet olarak neden okul yapamıyoruz? Artık 42 yaşında bir devlet artık her işini kendisi yapabilmelidir…

Sn. Olgun Amcaoğlu, EİT toplantısında Kıbrıs’ın jeopolitik önemine dikkat çekmeniz ve konuyu detaylı şekilde toplantıya katılanlara aktarmanız önemli bir adım. İnşallah dikkat çekmiştir…

Sn. Fuat Topaloğlu, Kar-İş üyesi otobüs şoförlerine Mağusa’da demir sopalarla saldırı yapıldığını ifade ettiniz. Anlaşılan artık ülkemizde güvenli alan kalmadı…

Sn. Fırat Ataser, Alsancak-Lapta arasında yapımı halen bitirilemeyen çift şerit yol için ‘karayolları bütçe ayıramazsa gerekirse belediye olarak çalışmayı tamamlayacağınızı’ açıkladınız. Eğer bütçeniz yeterliyse bizce hemen başlayın…

Sn. Soyan Sakallı, önceki akşam gittiğiniz Baf-Monaco maçının devre arasında Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le ayak üstü sohbetle Kıbrıs sorununu çözmek için girişim yapmışsınız. Allah kolaylık versin…