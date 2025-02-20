Haravgi gazetesi, Elektrik Taşıma Sistemi İdaresi Basın Sözcüsü Hara Kusiappa’nın dün, konuyla ilgili açıklama yaparak, soğuk hava nedeniyle elektrik enerjisi tüketiminin artacağını ve durumun zorlaşacağını kaydederek, her şeyin yolunda gitmesini umduklarını ve sürekli durum değerlendirmesi yaptıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Kusiappa, Elektrik İdaresi (AİK) ile sürekli temas halinde olduklarını, bazı ünitelerdeki mevcut arızaların soğuk bastırana kadar tamir edilerek şebekeye katkı yapmasını talep ettiklerini ve en zorlu saatlerin, yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye katkıda bulunamadığı 18.00-21.00 saatleri arasındaki 3 saatlik süre olduğunu söyledi.

Kusiappa, bu saat diliminde tüketicilerden elektrik kullanımını asgari düzeye düşürmelerini tavsiye ederek, böylelikle elektrik kesintilerinden kaçınılabileceğini belirtti.

Olağanın dışındaki tüketim nedeniyle dönüşümlü elektrik kesintileri yaşanabileceğini ifade eden Kusiappa, KKTC ile elektrik alışverişine de değinerek, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde elektrik alışverişinin yalnızca bu günlerde değil, birçok durumda yapıldığını söyledi.

Kusiappa, elektrik tüketiminin pik yaptığı saatlerde KKTC’den otomatik olarak elektrik geldiğini, çünkü sistemin bağlantılı olduğunu kaydederek, arıza durumlarında da taraflar arasında otomatik olarak enerji akışı olduğunu belirtti.