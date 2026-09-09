Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi’yle gerçekleştirdikleri üçlü zirve ve ardından yapılan açıklamalar Rum basınında yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Mısır Kıbrıs’a Özel Birlik Gönderecek – El Alamein Üçlü Zirvesi: Hristodulidis-Miçotakis-El Sisi’den Güçlü Mesaj” başlıkları altında verdiği haberinde, Mısır’da dün gerçekleştirilen üçlü zirve sonrasında Mısır’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin" sözde bağımsızlık günü kutlamaları için seçkin askerlerden oluşan bir birimi (agema) geçit töreninde yer almaya göndereceğini yazdı.

Gazete, Rum Lider Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi’nin dün El Alamein kentinde gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrasında yapılan ortak açıklamaya geniş yer verirken, Mısır’ın ilk kez 1 Ekim askeri geçidine seçkin askerlerden oluşan bir grup (agema) gönderecek olmasının önemine de dikkat çekti.

Bu hareketin, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki iyi ilişkilerin, karşılıklı güvenin ve iş birliğinin bir göstergesi olduğunu savunan gazete, Güney Kıbrıs ile Mısır’ın son yıllarda ortak tatbikatlar gerçekleştirmesine karşın Mısır’dan bir birlik gönderilecek olmasının sembolik önem taşıdığı yorumunda bulundu.

- Fuar ziyareti sırasında Türk katılımcıların protestosu

Gazete haberinin devamında, Hristodulidis ile Sisi’nin üçlü zirve öncesinde kentte düzenlenen havacılık fuarını ziyaret ettiklerini, fuardaki Türk standında bulunan Türklerin ise, bu ziyaret sırasında standı terk ettiklerini de yazdı.

- Üçlü zirve sonrası ortak açıklama

Gazete, üçlü zirve sonrasında yapılan ortak açıklamada, Kıbrıs sorununa değinildiğini, “BM Genel Sekreteri ile kişisel temsilcisinin çabalarının ve Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde, Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan bir çözüm bulunması yönünde devam eden eylemlerin desteklendiğinin” vurgulandığını aktardı.

Açıklamada, “Kıbrıs sorununa bulunacak nihai çözümün bölgedeki barışa ve istikrara önemli katkı koyacağı” belirtilirken bölgede barış ve istikrarın korunması adına işbirliğinin sürdürüleceği mesajı da verildi.

Uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve tüm bölge ülkelerinin bunu koruma yönünde hareket etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, deniz sınırlarının belirlenmesi yönünde imzalanacak her türlü işbirliği anlaşmasının ise uluslararası hukuka ve BM’nin Deniz Hukuku Sözleşmesine uygun olması gerektiği ifade edildi.

- Hristodulidis: “Karşılıklı güvene, ortak hedeflere ve arzulara dayalı bir ortaklık”

Gazete haberinin devamında ise Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in ortak görüşmeye yönelik açıklamasına yer verdi.

Habere göre, Hristodulidis açıklamasında, üç ülkenin işbirliğini “karşılıklı güvene ve ortak amaç ve arzulara dayanan, sürekli güçlenen bir yapı” olarak değerlendirdi.

“BM kararlarının, uluslararası hukukun ve devletlerin toprak bütünlüğü ile egemenliklerinin kendileri için değişmez bir yol gösterici olduğunu” savunan Hristodulidis, “bölgesel istikrarı destekleyen, şeffaf, olumlu gündeme sahip ve tüm devletlerin egemenlik haklarına saygı gösteren tüm bölgesel işbirliklerini desteklediklerini” vurguladı.

Hristodulidis, zirve toplantısında bir çok konunun yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve elektrik bağlantısı projesini de ele aldıklarını belirtirken sanayi, altyapı ve birçok alanın yanı sıra güvenlik ve savunma alanlarında da işbirliği vurgusunda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise açıklamasında, “iki başkanın gerçek birer dost olduklarını” dile getirerek üçlü zirvede bölgesel tüm büyük sorunları ele aldıklarını ifade etti.

Miçotakis, üçlü işbirliğinin, başka hiçbir ülkenin aleyhine olmayan, olumlu gündem taşıyan bir güvenlik kaynağı olduğunu da savundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Kıbrıs-Yunanistan-Mısır: Ortak Cehpe”.

Haravgi: “El-Alamein Üçlü Zirvesinden Ortak Bildiri”.

Alithia: “Doğu Akdeniz’de Ortak Cephe”.