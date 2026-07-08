Birinci Lig ekiplerinden Larnaka Gençler Birliği iki önemli oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

İskele ekibi Mağusa Türk Gücü’nden Şenol Şöför ve Emre Özsin’i kiralık olarak renklerine bağladı. Gençler Birliği iki oyuncu için yaptığı video paylaşımla duyurdu.

Gençler Birliği altyapısında yetiştikten sonra Mağusa Türk Gücü’ne transfer olan Şenol Şöför, 2019-20 sezonunda son olarak Gençler Birliği’ne kiralanmıştı.

Geçtiğimiz sezonu Mormenekşe’de kiralık olarak geçiren Emre Özsin de 2019-20 sezonunda Şenol Şöför ile Gençler Birliği’nin başarısı için mücadele etmişti.