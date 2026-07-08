Esentepe’de İbrahim Beyazbayram başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübün alt yapısında futbol hayatına başlamış olan Kağan Görneçli’yi kulübün alt yapısında görevlendirdi. Futbol hayatını sonlandırma kararı alan Kağan Görneçli’yi Esentepe A2 Takımının başına getiren Esentepe yönetim kurulu, Kağan Görneçli’nin futbol bilgisinden yararlanacak. Kağan Görneçli yeni sezonda Esentepe A2 Takımının başarısı için çalışacak.

Esentepe Kulübü Kağan Görneçli’yle ilgili şu paylaşımı yaptı:

“Yuvaya Hoş Geldin, Kağan Görneçli!

Kulübümüzün altyapısında yetişen, 17 yaşından itibaren A Takım formamızı gururla terleten ve sonraki yıllarda Kıbrıs futbolunun önemli isimlerinden biri haline gelen Kağan Görneçli, 2026-2027 sezonunda Genç Takım Antrenörümüz olarak kulübümüze geri dönmüştür.

Kendi yuvasında yeni nesil futbolcularımızın gelişimine katkı sağlayacak olan Kağan Görneçli’ye yeniden hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz.

Hoş geldin kağan hoca”