Birinci Lig ekiplerinden Türk Ocağı, geçtiğimiz sezon Karşıyaka’da oynayan Selçuk ve Göksel Soyer kardeşleri transfer ettiğini duyurdu.

Teknik direktör Bayram Dağgül’ün raporu doğrultusunda daha önce İlyas Yılmaz, Bayram Arıkhan, Mustafa Aydemir’i transfer eden sarı siyahlı ekip, Başkan Alper Özorun ve transfer komitesinin çalışmaları ile Selçuk Soyer ve Göksel Soyer’i kadrosuna katarak beş transferi tamamlamış oldu.

Başkan Alper Özorun Teknik ekibin verdiği transfer raporu doğrultusunda transferlerin devam edeceğini söylerken şu ana kadar yapılan tüm transferlerin TOL camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi.