Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas kısa süre önce Fransa ile imzaladıkları SOFA anlaşmasının, Fransa’ya verilmiş bir açık çek olmadığını kaydetti; "Anlaşma Fransız askerlerin adaya sürekli yerleşmesini ya da konuşlanmasını öngörmüyor” dedi.

Palmas Politis’e verdiği söyleşide Avrupa’nın en güçlü askeri kuvvetlerinden biriyle iş birliğinin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) operasyonel hazırlığını güçlendirdiğini, personelinin eğitim ve öğrenimini takviye ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki rolünü güçlendirdiğini söyledi. Palmas “bu anlaşma çerçevesinde yapılması muhtemel her faaliyetin Güney Kıbrıs’ın egemenliğine tam saygı içerisinde gerçekleşeceğini” savundu.

Palmas imzaladıkları anlaşmanın taraf ülkelerden birinin askeri personelinin öteki tarafın toprağındaki varlığının ortak tatbikatlar, eğitimler, faaliyetler, personel ve teknik bilgi alışverişi, eğitim ve deneyim programları ve karşılıklı teknik malzeme desteği gibi belirlenmiş iş birliği faaliyetlerin tabi olacağı şartları ve prosedürleri açıklıkla belirlediğini anlattı. “Dolayısıyla SOFA Kıbrıs’ta daimi Fransız askeri varlığı ile ilgili değil. İki ülkenin güvenlik, istikrar ve stratejik çıkarları yararına ortak faaliyetler geliştirmelerine olanak tanıyacak net bir iş birliği çerçevesi oluşturmakla ilgilidir.” dedi.

Vasilis Palmas, önümüzdeki hafta, Güney Kıbrıs’ın yerli savunma sanayisinin bir stantla katılacağı “Eurosatory” uluslararası fuarı Paris’e gideceğini, bu çerçevede Avrupa Uzay Örgütü (ESA) ile gizli bilgileri alıp verme ve karşılıklı koruma anlaşması imzalayacağını söyledi.

Atılacak imzaların ESA ile stratejik önemdeki alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olacağını söyleyen Palmas “anlaşma gizli bilgilerin karşılıklı olarak teatisini ve korunması için gerekli çerçeveyi oluşturacak ve ESA programlarına daha özlü katılımımızın ön şartlarını yaratacak.” dedi.

Yunanistan’dan “Centauros” İHA savar sistemi alımının da SAFE programı çerçevesinde olduğuna işaret eden Palmas “Yunan savunma sanayii, anlaştığımız standart ve takvimlere uymak için halen üretim bandını aktifleştirdi” dedi. Palmas bu sistemin edinilmesi ile RMMO’nun hava savunma ve kritik altyapıların korunması alanlarındaki operasyonel olanaklarının güçleneceğini söyledi.Palmas, Centauros steminin, RMMO’nun mevcut hava savunma sisteminin yerine geçmeyeceğini, entegre çalışacağını sözlerine ekledi.

Palmas AB’nin SAFE programı aracılığıyla alacakları silah sistemlerinde ana önceliklerinin RMMO’nun “operasyonel hazırlık durumunun yükseltilmesi, gözetleme ve erken uyarı olanaklarının güçlendirilmesi, yeni tehdit türlerini göğüsleyen modern teknoloji sistemlerini edinmek üzerinde odaklandığını anlattı.

Son dönemde uluslararasında İHA ve İHA savar gibi insansız sistem teknolojilerinin geliştirilmesi ve edinilmesinin öne çıktığına dikkat çeken Palmas, yerel savunma sanayisinin, SAFE çerçevesinde ileri götürüldüğünü kaydetti.