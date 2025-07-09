Girne ile Esentepe arasında, Alagadi bölgesinde bulunan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu‘na (KIB-TEK) bağlı Teknecik Elektrik Santrali, zehir saçmaya devam ediyor, santralden siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Teknecik Elektrik Santrali’nin bacasına yıllardır maddi sorunlardan ve ihmallerden dolayı filtre takılmadı. Kullanılan yakıtın da kükürt oranının yüksek olması, bölgede yaşayan vatandaşlara pahalıya patlıyor.

Teknecik bacasından çıkan zehirli duman, bölgede bulunan evlerin üzerine kül olarak yağmaya devam ediyor.

Esentepe ve Çatalköy bölge halkının kabusu haline gelen siyah dumanlar, hem insan hem de çevre sağlığını tehdit ediyor.

Öte yandan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan kara dumanın, kalitesiz yakıt kullanıldığını gösterdiğini belirterek, santralin “halkı ve doğayı zehirlemeye devam ettiğini” kaydetti.

KTTB Başkanı Prof. Dr. Dalkan, Teknecik Elektrik Santrali‘nin yıllardır çevreyi ve halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, acilen temiz yakıt kullanımına geçilmesi ve santralde kapsamlı dönüşüm başlatılması çağrısında bulundu. Birlik, “bu ihmalkârlığın halk sağlığına karşı işlenen bir suça dönüştüğünü” vurguladı

Ceyhun Dalkan, Teknecik Elektrik Santrali’nin yıllardır hiçbir filtreleme ve koruma sistemi olmadan çalıştığını belirterek, santralin bacalarından çıkan siyah dumanın içerisinde partikül maddeler, toksik kimyasallar ve ağır metaller bulunduğunu ifade etti.

Santralden çıkan kirli ve siyah dumanın içeriği nedeniyle, özellikle astım, KOAH, kalp krizi, inme, kanser, çocuklarda gelişme geriliği vakalarının artışına neden olabildiği ve çevredeki çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için ciddi bir tehlike oluşturduğu belirtilen açıklamada, ağır metal içeren bu dumanın çocuklarda dikkat eksikliği, gelişim bozuklukları, hamilelerde ise düşük doğum ağırlığı gibi sonuçlar ortaya çıkabildiği kaydedildi.

Ceyhun Dalkan, bu zehirli emisyonların, tüm Akdeniz’de solunan havayı doğrudan tehdit etmekte olduğunu vurguladı.

Civa ve kurşun gibi ağır metallerin sinir sistemi üzerindeki yıkıcı etkilerine de dikkat çeken Dalkan, tüm uyarılara rağmen santralde hâlâ temiz yakıta geçilmediğini ve bunun sistematik bir ihmalkârlık halini aldığını kaydederek, “Bu bir uyarı değil, çağrıdır” ifadesiyle tehlikenin boyutuna işaret etti.

Açıklamanın devamında, acilen santralin rutin bakımının yapılması, düşük emisyonlu ve çevre dostu yakıta geçilmesi, yakıt analizlerinin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması ve hava-su kalitesi denetimlerinin başlatılması talep edildi. Ayrıca, gecikmeden yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Prof. Dr. Ceyhun Dalkan açıklamasını, “Bu bir uyarı değil, çağrıdır: Halk sağlığı tehdit altındadır. Doğamız, çocuklarımız ve geleceğimiz için, Teknecik Santrali’nde derhal dönüşüm başlatılmalıdır. Devletin görevi bu zehri durdurmak, halkı korumaktır” diyerek, yetkililere acilen harekete geçme çağrısıyla sonlandırdı.