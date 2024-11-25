KKTC’de bulunan Rum taşınmaz mallarının alım satım işlerine ilişkin suçlamalar nedeniyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Mistrel Aykut, cezaevinde sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Aykut, bir tutuklunun ‘verem’ olması sebebiyle sağlığından endişe ettiğini söyledi

Rum Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki duruşma öncesinde konuşan Aykut, “KKTC beni kandırdı, yatırım yap dedi kaç kişi sayemde zengin oldu”

Rum taşınmaz malların alım satımına ilişkin suçlamalar nedeniyle Haziran ayından bu yana Kıbrıs’ın güneyinde tutuklu yargılanan Simon Mistrel Aykut, geçtiğimiz Cuma günü yeniden yargı önündeydi.

Aykut’un avukatlarından Maria Neofyton müvekkilinin cezaevinde yaşanan ‘verem’ salgını nedeniyle panik yaşadığını söyledi. Aykut’un yaşının da dikkate alındığı duruşmada, tutuklu yargılanmasına itiraz edildi. Savcılık iddialara cevap olarak, ‘verem’ olan tutuklu ile sanık Aykut’un aynı havayı solumadığı gerekli tedbirlerin alındığını öne sürerek tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme Simon Aykut’un tutukluluk kararının devam edip etmeyeceğini Pazartesi günü saat 12.00’de açıklayacak.

“KKTC BENİ KANDIRDI”

Simon Aykut duruşmanın ertelenmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Oldukça gergin olan Aykut, KKTC makamlarının bu süreçte neden bu kadar tepkisiz kaldıklarını sorguladı. Haziran ayından bu yana yanında, kendi yakınlarından başka kimseyi bulamadığını ifade eden Aykut, “KKTC’deki siyasiler beni kandırdı, ‘gel burada yatırım yap’ dedi, şimdi geldiğim noktada herkes susmuş. Bakanlar nerede?” dedi.

“BEN YIKILIRSAM HERKES YIKILIR”

Zor bir süreçten geçtiğini 80 kişi ile aynı odada kapalı penceresiz bir odada kaldığını 14 saat nefes ve sigara dumanına maruz kalarak ciddi sağlık sorunları yaşadığını anlatan Aykut, “Bugün bana yarın sana” sözlerini kullandı. Birinci kalkan olduğunu ve şu an tutuklu olduğunu öfkeli bir ses tonu ile ifade eden Aykut, “KKTC’de tek gündem patates olmuş, benim yaptığım yatırımlarla kaç kişi zengin oldu? Ben birinci kalkandım, ben yıkılırsam hepsi yıkılacak” dedi.