Lefkoşa’da önceki sabah 32 yaşındaki Mehmet Akif Caddesi'nde Calliope önünde Muhammad Asad, yönetimindeki GP 592 plakalı kamyon araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, o esnada yolun solunda park halinde bulunan SC 113 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan SC 113 plakalı salon araç o esnada önünde park halinde bulunan SS 406 plakalı salon aracın arka kısmına; ileriye doğru savrulan SS 406 plakalı araç ise, o esnada önünde park halinde bulunan GM 753 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Öte yandan meydana gelen trafik kazası sonrası vatandaşlar yetkililere seslendi, söz konusu bölgeye kasis konulmasını talep etti.

Apartman sakinleri, kazanın can kaybı olmadan atlatılmasının sadece olayın erken saatlerde gerçekleşmesine bağlı olduğunu belirtti.

Bölgedeki kazaların artması nedeniyle yetkililere seslenen vatandaşlar, Dereboyu’na acilen kasis konulmasını talep etti. Kazaya tanık olan bir apartman sakini, "Birinin ölmesini mi bekliyorsunuz?" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.