Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin siyasete “kadın dinamizmi” getirdiğini, bunu pekiştirdiğine dair izlenim ve değerlendirmeler sürüyor. Bu gerçeğe Sibel Siber de temas etti.

Sıla Usar İncirli’yi kutlayan eski Meclis Başkanı ve Başbakanlardan Sibel Siber, Sıla Usar İncirli’nin CTP Genel Başkanı seçilmesinin halkta çok olumlu bir karşılık bulduğunu gözlemlediğini söyledi.

Siber, BRT ekranlarında “Kadının siyasetteki ki yerinin güçlenmesi açısından da önemlidir” dedi.

Sibel Siber, “Toplum kendisini, kendi yöneticilerinin kendisi için çalıştığını hissederse siyasetçiye ve yöneticilere olan güveni güçlenir, hatta bunun ülke ile ilgili aidiyet bağları ile ilgili de pozitif etkisi olur. Bugün siyasetçisine güvenmeyen bir seçmen var…” diye konuştu.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Siber şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yeni Genel Başkanı seçilen değerli meslektaşım Dr.Sıla Usar İncirli'yi candan kutluyorum. Büyük bir sorumluluk, özveri ve çalışma isteyen bu onurlu görevi başarıyla yerine getireceğine inanıyorum. CTP adayları ve üyelerinin kurultay süresince gösterdikleri olgun ve demokratik tavır, özlediğimiz "siyaset halk içindir" mesajını da vermiştir”