Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde törende yaptığı konuşmanın çok değerli olduğunu vurguladı.

“Konuşmasındaki mesajların tümü bizi güçlendirmiş, KKTC’yi yaşatma ve yüceltme mücadelemizde bize şevk vermiştir. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda verilen bu güçlü destek ile yolumuza devam edeceğiz” diyen Üstel, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutladıklarını ifade ederek, “Halkımızın coşkusu görülmeye değerdi. 20 Temmuz 1974’ü adeta yeniden yaşadık. Bize bu duyguyu yaşatan etkenlerden biri de başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Anavatan Türkiye’den gelen konuklarımızdı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.



“Türk tarafı, federasyon görüşmeyecektir… Erdoğan’ın sözleri bize rehberlik etmeye devam edecektir”

“TC Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın tören konuşması ise önümüzdeki günlerde izleyeceğimiz yolu aydınlatması ve bu yolda yürümek kararlılığında olan bizleri güçlendirmesi bakımından ayrıca büyük önem taşımaktadır” diyen Üstel, şunları kaydetti:

“Sayın Erdoğan, Kıbrıs sorunu ile ilgili izlenen ve izlenecek olan politikanın ana hatlarını yeniden vurgulamıştır. Türk tarafı, federasyon görüşmeyecektir. 1960 Cumhuriyeti’nin yıkılmasının tek sorumlusu olan Rum tarafı, benzer bir devleti yeniden ve kendi egemenliği altında kurma hayalini terk etmek zorundadır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın, ‘Aynı suda iki kez yıkanılmaz, adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz’ sözleri bize rehberlik etmeye devam edecektir. O’nun rehberliğinde adadaki gerçekler üzerinde yükselecek yeni barış anlaşması için çalışmaya devam edeceğiz.”



“KKTC her açıdan güçlenecek”

Kıbrıs Rum tarafı ile bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Üstel, şöyle devam etti:

“KKTC her açıdan güçlenecektir. Türkiye’nin ve Sayın Erdoğan’ın açtığı yolda ilerleyerek Türk devletleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesi ile aramızda bulunan Azerbaycanlı dostlarımızın varlığı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’in desteği, bu yolda ilerleme kararlılığımızı pekiştirmektedir.”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, siyasi duruşu belirleyen konuşması kadar tören alanından ekonomik ve sosyal konularda verdiği mesajların da önemli olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, Erdoğan’ın, Rum saldırıları altında olan emlak sektörüyle ilgili sorunların tek çözüm adresi olarak Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) göstermesinin büyük öneme haiz olduğunu kaydetti.



“TMK’yi güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz”

Üstel, “TMK’yi güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Rum tarafının saldırıları emlak sektörümüzü yok etmeye yetmez. Türkiye’nin bu konudaki duruşu ve mesajı umarım Rum tarafınca da algılanmıştır” ifadelerini kullandı.



“Sayın Erdoğan 20 Temmuz bayramımızda gençlerimize ikinci bir bayram daha yaşattı”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda gençlere ikinci bir bayram daha yaşattığına işaret eden Başbakan Üstel, şunları belirtti:

“Sayın Erdoğan, KKTC uyruklu olup KKTC'de ortaöğretimini tamamlayan tüm öğrencilerin, ister YÖS sınavı isterse YKS sınavı ile devlet üniversitesine kayıt yaptırmış olsun, program süreleri boyunca hiçbir ücret ödemeyeceklerini açıklamıştır.

Sayın Erdoğan’ın, öğrencilerimizin Türkiye’de eğitim görmesini kolaylaştıracak müjdesi sadece muhtemel yararları bakımından değil Türkiye’nin her zaman yanımızda olduğunu ve olacağını göstermesi bakımından çok büyük öneme sahiptir. Bu gelişme iki ülke arasındaki sarsılmaz bağları daha da güçlendirmiştir.

Sporcu gençlerimize dünyanın kapısını açan, onları uluslararası turnuvalara taşıyarak ufuklarını genişleten ve başarılarının devamını sağlayan Türkiye’mizin gençlerimizin başlıca destekçisi olmaya devam etmesi onları hayata bağlayan en önemli unsur olmaya devam ederken, biz de onlara daha fazla destek olabilmek için çalışmayı sürdüreceğiz.”



“Projeleri sonuçlandıracak ve Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunacağız”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, birlikte yürütülen projelere de atıfta bulunarak, bu çalışmaların öneminin altını çizdiğini kaydeden Başbakan Üstel, “Bu projeler bizim önem verdiğimiz ve sürekli olarak izlediğimiz projelerdir. O’nun desteğinden güç alarak bu projeleri mutlaka sonuçlandıracağımız ve Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmaması gerekir” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasının her cümlesi çok değerliydi. Konuşmasındaki mesajların tümü bizi güçlendirmiş, KKTC’yi yaşatma ve yüceltme mücadelemizde bize şevk vermiştir. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda verilen bu güçlü destek ile yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı’na, bir kez daha, en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.