Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Cenevre’deki Kıbrıs zirvesinin ardından önceki gün gerçekleştirdiği görüşme dünkü Rum basınında da geniş yer buldu.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “İlk Randevuda Yarım Adım Atıldı- AB’nin Kıbrıs Sorununa Müdahil Olması Onu Rahatsız Etti” başlıklarıyla yer verdiği haberinde önceki günkü görüşmede Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda kısmi bir ilerleme yaşandığını, zor konularda ise anlaşmazlıklar olduğunu yazdı.

Gazete iç sayfadan yer verdiği haberinde Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili tartışmaları iki devletle ilgili kendi gündemine yönlendirme çabasında Avrupa Birliğinin (AB) esas engeli teşkil ettiğinin görüldüğünü yazdı. Haberde bu yüzden önceki gün yapılan görüşmede, AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna sağladıklarının görmezden gelindiği ve AB’yle ilgili olumsuz şeylerin ifade edildiği öne sürüldü.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak” Cumhurbaşkanı Tatar’ın AB’ye yönelik olumsuz yaklaşımını elektrik enerjisi üretilmesi için ara bölgede bir park inşa edilmesi konusu tartışılırken sergilediğini iddia etti.

Tatar’ın güneş enerjisi parkının iki ayrı bağlantısı (Rum Elektrik İdaresi ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu) olması gerektiğini savunduğunu ileten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in ise iki devlet mantığında olduğu için Tatar'ın bu görüşünün ve kabul edilemeyeceğini söylediğini öne sürdü.

Gazeteye göre Hristodulidis projeyi finanse etmeye istekli olan AB’nin dahi Tatar’ın istediği şeyi kabul etmesinin söz konusu olmadığını ve bunun Tatar’ın tepkisine neden olduğunu ileri sürdü.

Gazete Rum kesimindeki “kaynakların” AB'nin temelde Tatar'ın iki devlet mantığı çerçevesindeki tartışmaları teşvik etmesini engellediğini öne sürdüğünü de yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise Cumhurbaşkanı Tatar’a verdiği yanıtta Kıbrıs Türk toplumunun AB’den sağladığı ve sağlamayı sürdürdüğü faydalara işaret etti.

Hristodulidis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise Kıbrıs sorununun başka bir çözüm biçimiyle ilgili argümanın güçlendirilmesi olarak değerlendirilebilecek veya bunun altyapısı olarak kullanılabilecek herhangi bir Güven Yaratıcı Önlemin (GYÖ) kabul edilemeyeceğini ve AB kurumlarının bilindik mektubuyla da ifade edildiği üzere AB’nin de tezinin bu yönde olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise KKTC’ye dönüşünde güneş enerjisi parkıyla ilgili duydukları konusunda rahatsızlığını gizlemediğini iddia eden gazete, önceki günkü görüşmenin zor konulardaki anlaşmazlıklar haricinde iki liderin önceki görüşmelerine kıyasla daha iyi bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Haberde Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi olarak yeniden atanmasıyla ilgili açıklamanın an meselesi olduğu ve bu hafta içinde yapılmasının beklendiği de kaydedildi.