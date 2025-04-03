Cenevre'deki gayriresmi 5+1 toplantıdan sonra Kıbrıs'taki iki lider dün sabah bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi saat 09.17'de başladı.

Görüşme BM karargahının bulunduğu ara bölgede, geçmişte de müzakerelerin yapıldığı ve bir dönem "Lefkoşa Konferans Merkezi" diye isimlendirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin Ofis binasında gerçekleşti.

Toplantı için Ofis binası önünde bekleyen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ve diğer BM yetkilileri önce merkeze ilk gelen Tatar'ı, ardından da Hristodulidis'i karşıladı.

Saat 11.00 sıralarında tamamlanan görüşme bir buçuk saat sürdü.

Ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Ofis binasında yapılan görüşmenin ardından liderler ayrıldı. Liderlerin ayrılmasının ardından BM görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Hristodulidis dün ara bölgedeki görüşmede “İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi”nin kurulmasını kararlaştırdı. 15 Nisan’a kadar BM’ye bildirilecek komite üyelerinin 35 yaşından küçük olması gerekiyor.

Liderler, Çevre Teknik Komitesi’nin maden bölgelerinin etkileri de dahil olmak üzere, çevre ve iklim değişikliği, Kültürel Miras Komitesi’nin de mezarlıkların restorasyonu konularında çalışmasını kararlaştırdı.

Açıklamada, geçiş kapıları ve ara bölgedeki güneş enerjisi santrali konusunda yapıcı bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Görüşme sonrasında liderler gazetecilerin sorularını yanıtladığı kısa birer açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin Ofis binasında yapılan görüşmenin ardından liderler adına BM tarafından yapılan açıklamada, dünkü görüşmenin, Cenevre’deki toplantının ardından iki liderin kendi girişimleriyle yapıldığına işaret edilerek, liderlerin “İki Toplumlu Gençlik Teknik Komitesi” kurulması üzerinde anlaştıkları kaydedildi.

Açıklamada, Komite üyelerinin, her iki taraftan 35 yaşını doldurmamış ve cinsiyet eşitliği gözetilerek seçilecek 12 şer kişi olmasına karar verildiği ve üye listelerinin en geç 15 Nisan’a kadar BM’ye bildirileceği belirtildi.

Buna ek olarak, iki lider, mayınsızlaştırma konusunun özel temsilci ve müzakereci seviyesinde görüşülmesinin ve tehlikeli bölgeler konusunda bilgi alışverişi yapılmasının uygun olduğuna karar verdi.

Liderler, Çevre Teknik Komitesi’nin, maden bölgelerinin etkileri de dahil olmak üzere, çevre ve iklim değişikliği konusundaki girişimler hakkında çalışma yapmasına ve Kültürel Miras Komitesi’nin de mezarlıkların restorasyonu için çalışmasına karar verdi.

Geçiş kapıları ve ara bölgedeki güneş enerjisi santrali konusunda yapıcı bir görüşme gerçekleştiren liderler, özel temsilcileri bu konuları görüşmeye devam ederek, iki taraf için de kabul edilebilir bir çözüm bulunması amacıyla görevlendirdi.

Açıklama iki liderin yakın zamanda görüşeceğini belirtilerek sonlandırıldı.