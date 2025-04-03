Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la dün yaptığı görüşmeyi “olumlu" olarak niteledi.

Rum medyası Hristodulidis’in görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’ne karşı bazı taahhütler üstlendiklerini, bu nedenle görüşmenin hemen olmasını istediğini söyledi. "Vaat edilenlerin yerine getirilmeye başlandığını” belirten Hristodulidis ,6 konudan 4’ünde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşmelerinde ele alınan ve daha iyi ilerleme kaydedilen dört konunun gençlik teknik komitesi oluşturulması, çevre konularında inisiyatifler, mezarlıkların rehabilitasyonu ve mayın temizleme operasyonu olduğunu söyledi.

Yeni geçiş kapıları konusunda ilerleme sağlandığını ancak sonuç alınmadığını belirten Hristodulidis, çevre konusundaki iki toplumlu komitenin Rum tarafınca önerilenler temelinde görüşeceğini de kaydetti.

Hristodulidis, Tatar’la görüşmesinin ardından Rum Başkanlık Sarayı’na dönüşünde, görüşmenin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

RİK ve Cyprus Times'a göre yeni geçiş kapıları konusunda ilerleme sağlandığını ancak sonuç alınmadığını belirten Hristodulidis görüşmede “haritalar da sunulduğunu” açıkladı. Yeni geçiş kapıları konusunda dünkü görüşmenin önceki görüşmeden daha iyi geçtiğini belirten Hristodulidis, “bir miktar ilerleme oldu ama açıklanabilir değil. Görüşme müzakereciler düzeyinde devam edecek.” ifadesini kullandı. Hristodulidis Gaziler-Kiracıköy ve Erenköy barikatlarının açılmasının Rum tarafı için ne kadar önemli olduğunu Cumhurbaşkanı Tatar’a ilettiğini de söyledi.

Enerji konusunda bazı talepler gündeme getirildiğini anlatan Hristodulidis “uzlaşılmış zeminin ve AB’nin tezlerinin dışında oldukları” gerekçesiyle bunların Rum tarafınca kabul edilemeyeceğini söyledi. Hristodulidis bugün sunulan haritanın daha önce sunulanla aynı mı olduğu sorusuna ise “çok daha detaylı, ama evet” cevabını verdi.

Kendisinin iki konuyu daha gündeme getirdiğini, bunlardan birinin Pile’yle ilgili uzlaşılanların hayata geçirilmesi olduğunu söyleyen Hristodulidis, önemli olanın uzlaşılanların hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar’a “Maronit cemaatinin konularını ve mesajlarını da ilettiğini anlatan Hristodulidis, Paskalyadan önce bir görüşme daha talep ettiğini söyledi ve “Bu görüşme olacak.” diye konuştu.

Hristodulidis, şunları da söyledi:

“Öğrendiğimize göre Genel Sekreter’in kişisel temsilcisi atamasının ilanı için son prosedürler yürütülüyor. Hedef Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması. Buradayız, ne istediğimizi ve nereye gittiğimizi biliyoruz. Hedefimize nasıl varacağımızı da biliyoruz, çabamız devam ediyor.”