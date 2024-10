Tatar: “Devlet ve egemenliğimizden taviz veremeyiz”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkünün kendi hakkını aradığını, kimsenin hakkında gözü olmadığını ifade ederek “iki devletli çözüm” temennisini dile getirip, devlet ve egemenlikten taviz verilemeyeceğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a hareketinden önce Ercan Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, “iki devletli çözüm” temennisini dile getirerek, devlet ve egemenlikten taviz verilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkünün kendi hakkını aradığını, kimsenin hakkında gözü olmadığını vurgulayarak, "Biz sadece kendi hakkımızı arıyoruz. O da eşitlik temelinde, bu ülkede varlığımızı sürdürmek için” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’a gitmek üzere bugün sabah KKTC’den ayrıldı. Tatar’ı Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve bazı yetkililer uğurladı. Tatar, New York’a hareketinden önce Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

Tatar, Birleşmiş Milletler’in 79. Genel Kurul toplantılarında BM Genel Sekreteri’nin iki tarafa da gayriresmi ve ajandası olmayan bir yemek daveti yapması üzerine yarın akşam New York’ta yemeğe katılacaklarını kaydetti.



“Bu gayriresmi ve ajandası olmayan bir yemektir”



Bu süreçleri yürütürken çok dikkatli olunması gereken hususlar olduğunu belirten Tatar, “Bu elbette sıradan bir yemek değildir. Bu gayriresmi ve ajandası olmayan bir yemektir.” dedi. Tatar, son dört yıldır, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile istikrarlı şekilde sürdürülen yeni siyasetin aynı noktada sürdürüldüğünün de altını çizdi, konuyla ilgili spekülasyonlara önem verilmemesini istedi.



"Haklı davamızı savunmak için orada olacağız"



“Haklı davamızı savunmak için orada olacağız.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın da görevi sırasında ortak zemin bulamadığını söylediğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Tatar, ortak zeminin ancak Kıbrıs Türkü’nün egemenlik hakkının teyidi ile oluşabileceğini söylediğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün egemenlik hakkının 1960 Anlaşmaları içerisinde yerini aldığını ifade eden Tatar, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kendi malları gibi dünyaya takdim etmesini ve Annan Planı’na “hayır” demelerine rağmen AB üyeliğine alınmalarını eleştirdi.

Rum tarafının oyunlarla, var olan ambargo ve kısıtlamaları daha da artırdığını kaydeden Tatar, turizm ve üniversitelere yönelik hareketlerle KKTC’nin ekonomik geleceğini sıkıntıya soktuklarını söyledi.



“Biz Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinden taviz veremeyiz”



“Kıbrıs Türkü kendi hakkını arıyor. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok. Biz sadece kendi hakkımızı arıyoruz. O da eşitlik temelinde bu ülkede varlığımızı sürdürmek için…” diyen Tatar, “direk uçuş, direk ticaret ve direk temas” konularındaki talebini dile getirdi.

Yıllardır federal temelde bir anlaşma için görüşmeler yapıldığını ancak netice alınamadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya da işaret ederek, “Ben New York’a bu anlayışla gidiyorum. Çünkü arkamda elbette güçlü bir Anavatan ve Anavatan’ın söyledikleri vardır. Nedir o? Sayın Cumhurbaşkanı’nın da ifade ettiği gibi, artık federasyon defteri kapanmıştır. Neden? Çünkü 50 yıldır yapılan müzakere görüşmelerinde hiçbir netice alınamadı.” diye konuştu.

Kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz Kıbrıs Türkü’nün asla tekrar göçmen olmasına müsaade etmeyiz. Biz Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinden taviz veremeyiz.” dedi.



“İki devletli bir çözüm bizlerin temennisi ve dileğidir"



Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını ve TC ile milli bir siyaset yürütüldüğünü ifade eden Tatar, “Devlet ve egemenliğimizden taviz veremeyiz. Verdiğimiz anda gelecekte bizleri çok büyük tehlikeler bekleyebilir.” dedi.

Tatar, “İki devletli bir çözüm bizlerin temennisi ve dileğidir. Bu duygularla New York’a hareket ediyorum. Bu yemekte elimden geldiği kadar sorumluluk bilinci içerisinde, tecrübemle, bilgi birikimimle, verdiğim mücadele ile Kıbrıs Türk halkının haklarını ve milli davasını savunmaya çalışacağım.” ifadelerini kullandı.