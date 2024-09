Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile 28 Eylül’de görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York’a giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 28 Eylül’de bir araya gelecek. Tatar’ın Guterres ile yapacağı görüşmenin KKTC saati ile 18.30’da başlaması bekleniyor.

Guterres, Cumhurbaşkanı Tatar ile yapacağı ikili görüşme öncesinde bu akşam saatlerinde Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile ikili bir görüşme yapması öngörülüyor.

Ercan Havalimanı’nda hareketinden önce yaptığı açıklamada, New York’ta muhatap ve paydaş ülkelere milli siyaseti ve Kıbrıs’ta gelinen son aşamayı anlatacaklarını kaydeden Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de neden üçlü görüşmeye evet denilemeyeceğini aktaracaklarını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres ile bir araya gelmesinin yanısıra, New York ziyareti sırasında bir dizi görüşme de yapacak. Tatar ayrıca New York’ta bazı etkinliklere katılacak ve basına röportajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’a New York’ta, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Artırıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.

Tatar’ın 29 Eylül Pazar saat 20.00’de KKTC’ye dönmesi bekleniyor.