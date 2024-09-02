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Karavelioğlu; ‘İstikrar diyerek oy isteyenlere verilecek her oy, yakın gelecekte iktidarın kaybına yol açacak’

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UBP Genel Başkan Adayı Dr. Ahmet  Dr. Karavelioğlu: ‘Partimiz ve ülkemiz iyi yönetilmiyor, kötü yönetiliyor. Mevcut Genel Başkana verilecek her oy bu yönetim tarzının kabulü anlamına gelecektir ve gelecekte iktidarın kaybına yol açacaktır.’ dedi

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Karavelioğlu; ‘İstikrar diyerek oy isteyenlere verilecek her oy, yakın gelecekte iktidarın kaybına yol açacak’
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu yaptığı açıklamada, istikrar vurgusu yaparak oy isteyenlere verilecek her oyun gelecekte iktidarın kaybına yol açacağını belirtti.
Dr. Karavelioğlu, mevcut genel başkana verilecek her oyun bu yönetim tarzının kabulü anlamına geleceğini vurgulayarak, mevcut başbakanın derdinin ‘kendi koltuğunda istikrar’ olduğunu belirtti.
UBP Genel Başkan Adayı Dr. Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle;
İstikrar, iyi ve başarılı bir yönetim varsa iyidir. 
Partimiz ve ülkemiz iyi yönetilmiyor, kötü yönetiliyor. Mevcut Genel Başkana verilecek her oy bu yönetim tarzının kabulü anlamına gelecektir ve gelecekte iktidarın kaybına yol açacaktır. 
‘Bugün istikrar diyerek oy isteyenlere verilecek her oy gelecekte iktidarın kaybedilmesine yol açacaktır. 
Ocak ayından buyana örgütlerimizi geziyorum. Böyle gidersek ilk seçimde iktidarı kaybedeceğimizi ve hezimette uğrayacağımızı kendi üyelerimiz söylüyor.
Mevcut Genel Başkanın seçilmesi durumunda Kabinede değişikliğe gideceğini ve bazı bakan koltuklarında istikrarsızlık yaşanacağını düşünüyorum. Mevcut Genel Başkanın derdi kendi koltuğunda istikrardır. 
Biz değişim istiyoruz. Ulusal Birlik Partili üyelerimizin de partimizi iktidarda tutmak için değişim istediğini düşünüyor ve kurultayda yeni vizyon yönünde karar vereceklerine inanıyorum.’
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