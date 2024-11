Hükümet ortakları: “CTP tarihte görülmemiş bir Meclis işgali yaptı”

Başbakan Ünal Üstel’in de katılımıyla hükümet ortakları ve milletvekilleri Meclis Mavi Salon’da basın toplantısı düzenledi. UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, CTP’nin bugünkü hareketinin, “işgal, ağır bir hukuksuzluk, Meclisin İç Tüzüğünü de, Anayasa’yı da ayaklar altına almak olduğunu” kaydetti.

Atun, “Buradaki oyun bellidir. Her bir adımı, gelişmeyi fırsat bilmek, kamuoyunu, vatandaşı manipüle etmek, Meclisi kaosa sokmak, Meclisi çalıştırmamak ve kaostan beslenmek üzerine kurulmuş bir siyaset vardır” şeklinde konuştu.

Öztürkler: “Bize hukuk dersi vermeye çalışanların bugün yine iç tüzüğü yerle bir ettiklerine tanıklık ettik”

Basın toplantısında ilk sözü alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Öncelikle bize hukuk dersi vermeye çalışanların bugün yine iç tüzüğü yerle bir ettiklerine tanıklık ettik. Bir milletvekilinin zili çalmasına tanıklık ettik. Meclis Başkanı buradayken Meclis Başkan Yardımcısının Meclisi açtığına tanıklık ettik” dedi.

“Sabırlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” diye konuşan Öztürkler, bugün hükümetin 29 vekille Meclis’te hazır olduğunu vurguladı. Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel’in de rahatsızlık geçirmesine ve çalışmaya müsait olmamasına rağmen yanlarında olduğunun altını çizdi.

“ Biz bu Meclis’i çalıştıracağız”

Hükümet olarak gerekli toplantıları yaptıklarını, dersler çıkardıklarını ifade eden Öztürkler, “Biz bu Meclis’i çalıştıracağız” dedi. Bütçenin sadece hükümetin değil devletin bütçesi olduğunu vurgulayan Öztürkler, toplumun beklediği yasaları çalıştıracaklarını kaydetti.

“Bir hukuksuzluk olup, olmadığına görüşler veya iddialar karar vermez mahkeme karar verir” diyen Öztürkler, iddiaların ispatlandığı zaman yasallaştığını söyledi.

Yasal olarak Meclis Başkanlığı seçiminin sonuçlandığını ve ilan edildiğini belirten Öztürkler, “Bundan sonra bize düşen görev, bu Meclisi çalıştırmaktır. Tüm arkadaşlarımızla kenetlendik, bu meclisi çalıştıracağız” dedi.

“ Biz Meclis çalışanlarına baskı yapmadık, onları koruduk, hukuksuzluğa ortak olmamalarını sağladık”

Meclis çalışanlarına baskı yapıldığının iddia edildiğini de dile getiren Öztürkler, “Biz Meclis çalışanlarına baskı yapmadık, onları koruduk, hukuksuzluğa ortak olmamalarını sağladık… Esas baskıyı biz değil başkaları onları hukuksuzluğa itmekle yaptılar” diye konuştu.

Atun: “CTP tarihte görülmemiş bir Meclis işgali yaptı”

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun konuşmasında ilk olarak, Başbakan’a acil şifalar diledi, Üstel’in devlet adamı bilinciyle süreçlere önderlik etmek adına, geçirdiği operasyonun hemen akabinde Meclis çalışmalarına katılmak için Meclis’te olduğunu kaydetti.

Bir süredir Meclis’in ikinci döneminin Başkanlık divanı seçimlerini yapmaya çalıştıklarını dile getiren Atun, Meclis Başkanlığı seçiminin tamamlandığını kaydetti. Hükümeti yöneten partiler olarak tahammüllü bir süreç izlemeye çok gayret ettiklerini belirten Atun, "hukuku dilinden düşürmeyenlere" seslendi ve “KKTC Anayasası Meclis divanı seçimini milletvekillerine vermektedir. Bu bir görevdir, mesuliyettir. Sadece iktidar partisinin mesuliyeti değil, 50 vekilin mesuliyetidir” dedi.

Bu mesuliyeti hissetmeyen ve taşıyamayanların en küçük bir gelişme bekleyip, kullanmaya çalıştığını dile getiren Atun, CTP’nin, "ülke siyasetini ve Anayasa’yı tıkayıp, ülkeyi kaosa sokmaya çalıştığını" söyledi.

Seçim sürecini yaptırmamanın hangi vatandaşın menfaatine olduğunu soran Atun, “Bunu seçtirmemenin, bu ülkeye bu zamanı kaybettirmenin bedeli son derece ağırdır” dedi.

“Meclis Başkanı seçilmiştir” vurgusu yapan Sunat Atun, CTP’ye bir yazı iletilerek, Meclis Başkan Yardımcısı adayını önermek üzere 4 Kasım’a kadar süre verildiğine işaret etti.

Meclisin önünde önemli bir gündem olduğunu dile getiren Atun, CTP’nin Meclis Yardımcısı adayını Meclis’e takdim etmek, Anayasal görevini yerine getirmek yerine "tarihte görülmemiş bir Meclis işgali" yaptığını söyledi. Atun, hukuk kavramını dilinden düşürmeyenlerin bunu yaptığını belirterek, İç Tüzüğe dikkat çekti.

“Bu bugüne kadar KKTC’de Meclis kapsamındaki en büyük hukuksuzluk ve işgaldir”

“Bugün Meclis Başkanı Meclisteyken, Meclis Başkan Yardımcısı hukuksuz şekilde Meclis Başkanının Genel Kuruldaki koltuğuna oturarak, Meclisi işgal etti. Bu bugüne kadar KKTC’de Meclis kapsamındaki en büyük hukuksuzluk ve işgaldir” diyen Atun, “Buradaki oyun bellidir. Her bir adımı, gelişmeyi fırsat bilmek, kamuoyunu, vatandaşı manipüle etmek, Meclisi kaosa sokmak, Meclisi çalıştırmamak ve kaostan beslenmek üzerine kurulmuş bir siyaset vardır” şeklinde konuştu.

Anayasal sorumluluğun farkında olarak ilerlediklerini vurgulayan Atun, “Biz KKTC’ye devletimiz olarak inanıyoruz. Bu devlet bizimdir ve biz bu devleti kalkındıracağız” dedi. CTP’ye 2007 yılını hatırlatan Atun, CTP’nin seçimler yaparak, UBP’ye ait divan üyeliklerini doldurduğunu kaydederek, o dönemde, “Günü gelir de Meclis’e geri dönerlerse, biz buraları boşaltırız demişlerdir” dedi.

“Bu süreci yoldan çıkarmanın hiç kimseye faydası yok” diye konuşan Atun, “Önümüzde bütçe dönemi var. Bir hafta sonra bu salonda KKTC Meclisi’nin bütçe taslağı görüşülecek, akabinde bu taslağın Meclis’te görüşülmesi ve onaylanması lazım” vurgusu yaptı.

“ Siz Meclis’i bloke ederek, neyi kilitlemeye çalıştığınızın farkında mısınız?”

Devletin bu süreçte sayısız görevleri olduğuna dikkat çeken Atun, “Siz Meclis’i bloke ederek, neyi kilitlemeye çalıştığınızın farkında mısınız?” diye sordu. “Sizin gayeniz KKTC’nin devam etmesini mi sağlamaktır yoksa en küçücük bir noktada bir çorap söküğü bulup, çekip her şeyi darmadağın etme pozisyonunda mısınız” sorusunu da soran Atun, CTP’nin bugünkü hareketinin, “işgal, ağır bir hukuksuzluk, Meclisin İç Tüzüğünü de, Anayasa’yı da ayaklar altına almak olduğunu” kaydetti.

“Bu Meclis, tarihinde bu kadar ağır bir hukuksuzlukla karşı karşıya kalmadı. Meclis Başkanının koltuğu resmen hukuksuz bir şekilde gasp edilmiştir. Meclis Başkanının görevine darbe yapılmıştır. Bundan ağırı yapılamazdı” diye konuşan Atun, Meclis Başkanı varken onu yok saymanın gasp, onun yetkisine ve demokrasiye de darbe olduğunu belirtti.

“ Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız”

“Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız” diyen Atun, UBP’nin devletine inanan ve devleti gelecekte de var edecek parti olduğunu vurguladı. Süreci soğukkanlılıkla yürüteceklerini ve Anayasa çerçevesinde tamamlayacaklarını ifade eden Atun, divan katiplerinin, idari amirinin seçileceği ve Meclis’in yasalarını yapmaya devam edeceğini vurguladı.