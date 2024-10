Erhürman: “Yapılması gereken erken seçime gitmek”

Meclis Genel Kurulu’nda, Meclis başkanlığı için yapılan 5’inci oylamanın ardından verilen ara sırasında basına açıklama yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman “ortada yöneten ya da yönetme gailesi olan bir yapı olmadığını” belirtti.

Erhürman bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

CTP milletvekilleriyle birlikte basın açıklaması yapan Erhürman, bir hükümetten asgaride güven oyu alması, meclis başkanını seçmesi ve bütçesini geçirmesinin beklendiğini kaydetti, “Bunlar gerçekleşemediğinde artık ortada bir hükümet yok demektir” dedi.

“Bir süreden beri biliyorsunuz CTP olarak biz bir şeylerin altını çiziyoruz... Diyoruz ki gaile memleket gailesi değil, gaile halk gailesi değil. Çok uzun bir süreden beri gaile koltuk gailesi” diyen Erhürman, bunun da tanımlanamayan birtakım sıkıntılara yol açtığını vurguladı.

“Hani meşhur UFO lafı vardır ya, Unidentified Flying Object, öyle bir şey uçuyor havada ve bunun identifiye edilmesi, yani tanımlanması mümkün değil. Kim hayır dedi, kim evet dedi, bunu dahi bulmak, tespit edebilmek şu anda mümkün değil. Dolayısıyla bu arkadaşların gailesi, memleket gailesi değil, halk gailesi değil derken ne söylemek istediğimiz, ne anlatmak istediğimiz herhalde bugün daha da iyi anlaşıldı” diyen Erhürman, ülkenin yönetilemediğinin hükümete mensup milletvekillerinin birleşerek bir adayı seçememesiyle bir kez daha açığa çıktığını söyledi.

Erhürman şöyle devam etti:

“Yani bugün sabahleyin buraya geldiğimizde basın dahil memlekette herkesin beklentisi neydi? Faiz Bey aday olacaktı ve Faiz Bey meclis başkanı olacaktı. Herkesin beklentisi buydu. Birinci gol tabiri caizse oradan çıktı. Faiz Bey'i aday gösteremedi o arkadaşlar. Ve döndüler başka bir aday gösterdiler, Zorlu Bey'i aday gösterdiler. Ha Zorlu Bey'i aday gösterdiklerine göre grup olarak beklenen neydi ikinci adımda? Demek ki Zorlu Bey seçilecek. Zorlu Bey'de dört tur devam etti. Orada da bir sonuç çıkmadı. Sonra üzerinde uzlaştık deyip Kutlu Bey'i aday gösterdiler. Bu defa salt çoğunlukla yani yirmi altıyla ret kararı çıktı. Yani böyle bir yapıda mesela bana sordular, nasıl yasama faaliyeti gerçekleştirilecek diye? Arkadaşlar artık bu saatten sonra bunları konuşmanın lüks olduğu herhalde herkes tarafından fark ediliyor.. Sokakla halkın yaşadıklarıyla, ülkenin yaşadıklarıyla bu arkadaşların yaşadıkları arasındaki makas her gün biraz daha açılıyor”



Bu noktada yapılması gerekenin “iradenin sahibine geri dönüp onun kararını almak”, yani bir an önce seçime gitmek olduğunu ifade eden Erhürman halktan bu yaşananları unutmamasını istedi.

Bu seçimin bugün bitmesi gerektiğini dile getiren Erhürman “Ha bugün bu iş biter mi bitmez mi bu saatten sonra? Onu bilmem. Ama bir şeyin bittiğinden eminim. Ülkeyi yönetme iddiası bugün burada sona ermiştir” ifadesini kullandı.