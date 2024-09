Çeler: “Projelerimiz ile toplumu ikna edip hükümet olmaya talip olduk”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti. Ziyarette, deprem, çevre ve Kıbrıs sorunu konusunda ülke için yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.



Çeler: "Siyasi görüşler farklılık gösterebilir ancak ortak gaile ülke olmalıdır"



TDP’den verilen bilgiye göre, KTMMOB binasında yapılan görüşmede Çeler’e Genel Sekreter Nevzat Özkunt, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Yasemin Çobanoğlu ve Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı eşlik ederken, KTMMOB Başkanı Seran Aysal, Genel Sekreter Türker Aktaç, Yönetim Kurulu Faal Üyesi Celal Devrim Önen ve Yönetim Kurulu Faal Üyesi Görkem Çelik de hazır bulundu.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler görüşmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, daha sık toplantılar yapılması gerektiğini belirtti.

Herkesin siyasi görüşünün farklılıklar gösterebileceğini ancak ortak gailenin “bu ülkede nasıl hayatta kalınacağı ve daha iyiye nasıl gidileceği” olması gerektiğini kaydeden Çeler, TDP olarak her zaman alanında uzman, bilimden anlayan insanlar ile yürümeyi tercih ettiklerini anlattı.

Çeler, “TDP bugüne dek en çok muhalefette bulunan partidir. Bu dönemde muhalefet olmak için değil hükümet olmak için çalışmaya karar verdik. Projelerimiz ile toplumu ikna edip hükümet olmaya talip olduk” dedi.

“Kıbrıs sorunu, deprem, çevre… Birçok konuda iş birliği yapmalıyız”

KTMMOB’un ülkenin en büyük meslek örgütlerinden biri olduğunu söyleyen Çeler, “Sizlerle iş birliğini nasıl geliştirebileceğimizi konuşmak istiyoruz, bunun yanında gerek Kıbrıs sorunu konusunda gerek deprem gerekse çevre gibi konularda iki toplumu bir araya getirmek ile ilgili neler yapılabileceği noktasında da iş birliği yapabiliriz” dedi.

Görüşmede ayrıca; çevre sorunları, enerjide yaşanan sorunlar, deprem ve okulların güçlendirilmesi çalışmaları, kent ve ülke planlaması, yabancı işçiler, kaçak yaşam ve insan ticareti, tarım ve gıda ile inşaat sektörü ve yasa değişikliklerinin yarattığı sonuçlar ile ekonomik konular değerlendirildi.



Aysal



KTMMOB’den verilen bilgiye göre ise, Başkan Seran Aysal görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birliğin görüşlerine yani uzman görüşlerine ve verdiği mücadelelere her zaman destek veren TDP’in yerinin özel olduğuna değinen Aysal, diyalog ve dayanışmanın artırılmasının topluma katkısının önemini vurguladı.

Kıbrıs konusunda ciddi bir hareketlenme dönemine girildiğini ve devamının olacağının görüldüğünü söyleyen Aysal, KTMMOB tarafından bu konuda neler yapılabileceği, sürece nasıl katkı sağlanabileceği konusunda bu

temasların önemini belirtti.

Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı mesleklerinin insan hayatına her noktada temas ettiğini ifade eden Aysal, bu konuda siyasi partiler ile çalışmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

Aysal konuşmasına şöyle devam etti;

“Ne kadar bilimsel çalışmaya yaparsak yapalım, açıklamalarla görüşlerimizi paylaşalım, ne kadar doküman üretirsek üretelim günün sonunda devleti yönetecek siyasi partiler bu konuyu özümsemez veya o çalışmanın bir parçası olmazsa bu çalışmaların hayata geçmesi ya mümkün olmuyor veya çok değerli olan zaman kaybediliyor. Dolayısı ile çalışmalarda ortaklaşmak, fikir birliği açısından önceden tartışmaları yapmak, görüşleri paylaşmak bizim için son derece önemlidir ve olması gerekendir. Çünkü kaybedecek zamanımız yoktur.”



“Gerçekçi bakış açısı ile tekrar bir araya gelme kültürünü geliştirmemiz lazım”



Aysal, özellikle son 15 yılda artan bir ivme ile devlet kadrolarının çökertilmesi konusunda bir program izlendiğini savunarak, bunun o dönemki parti kurultay hesaplarından başladığını ve bu programın özellikle devlet teknik dairelerinin çökertilmesine ve iş yapamaz noktaya getirilmesine sebep olduğunu kaydetti.

Bu sürecin devamında ise “ilgili kurumdan biz bu işin yapılmasını istedik ancak yapamazlar, bir yerlerde yapılması için talepte bulunduk veya tümden devrettik” söyleminin ortaya çıkartıldığını anlatan Aysal, “Yeterli insan kaynağımız varken bunlar yaşanıyorsa, devlet kurumlarında nitelikli kadroların oluşturulması sağlanmazsa orta vadede zaten çökme eğiliminde olan yapı bütünlükle dibe vuracak” dedi.