Çeler: “Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesi birilerinin ego savaşlarına yem edilemez”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıslı Türklerin ekonomik geleceğinin ve var oluş mücadelesinin, birilerinin ego savaşlarına yem edilemeyeceğini belirterek, mülkiyet konusunda Güney Kıbrıs’taki hükümetin attığı adımların çözüme değil ayrılıkçı bir duruma hizmet ettiğini kaydetti.

Çeler yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’taki hükümetin ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, kuzeyde kalan Kıbrıslı Rum mallarıyla ilgili attığı adımları eleştirerek, bu adımlara hükümet ve Cumhurbaşkanı'nın politikasının sebep olduğunu ileri sürdü.

Yönetimler, devletler, siyasiler arasında olan sorunların, bölünmenin, tartışma ya da çekişmelerin, o toplumun bireylerine mal edilemeyeceğini ifade eden Çeler, “çözümsüzlük çözümdür” siyaseti güdenlerin, Kıbrıs Rum tarafına istediği her hamleyi yapabilme özgürlüğünü altın tepside sunduğunu savundu.

Çeler, “Diyalogdan kaçmanın ve ülke sorunlarına kendi kişisel meselesiymişçesine ‘ben bilirim’ mantığıyla yaklaşmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Kıbrıs Türk toplumu bir kez daha hak etmediği bir muameleyle karşı karşıya bırakıldı ve bu tek taraflı yapılmadı” dedi.

“Ekonomik krizlerle boğuşan Kıbrıs Türk toplumunu daha da büyük bir kriz içine sokacaktır”

Güney Kıbrıs’taki yönetimin ve Hristodulidis’in, kuzeydeki Kıbrıs Rum mallarıyla ilgili yürüttüğü politikanın, insan haklarına aykırı olduğu gibi barış ve çözüme de asla hizmet etmediğini belirten Çeler, yapılmaya çalışılan şeyin iki toplum arasındaki uçurumu daha da genişletmekten başka bir işe yaramayacağını kaydetti.

Çeler, “Ayrıca bu hamleler çözüme de hizmet etmeyecektir. Ekonomik krizlerle boğuşan Kıbrıs Türk toplumunu daha da büyük bir kriz içine sokacaktır” dedi.

Yapılan hamlelerin sonucunun sadece ekonomik kriz değil yok oluşa sürüklenen bir süreci de hızlandıracağını ifade eden Çeler, bu durumdan sadece müteahhitler, yatırımcılar, oteller ve iş yeri sahiplerinin değil birebir yurttaşın etkileneceğini kaydetti.

“Yetkili ve ilgili tüm makamlar, bir an önce gerekli girişimleri yapmalı ve diyalog yolunu açmalıdır”

Her iki yönetimin yaptıklarının sonuçlarının da Kıbrıslı Türklerin aleyhine olduğunu belirten Çeler, hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

Çeler, “Yetkili ve ilgili tüm makamlar bir an önce gerekli girişimleri yapmalı ve diyalog yolunu açmalıdır. Kıbrıslı Türklerin ekonomik geleceği ve var oluş mücadelesi, birilerinin ego savaşlarına yem edilemez” dedi.