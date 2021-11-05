“Aynı hatayı tekrar yapmayın”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, bütçe belirlenmeden seçime gidilmesinin büyük sorumsuzluk olacağını belirterek, 2017 yılında yapılan aynı hatanın tekrarlanmamasını umduğunu söyledi
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atakan şöyle dedi:
“Benzer hata 2017 yılında yapılmış, 2018 bütçesi geçirilmeden seçime gidilmişti. Bu adımın olumsuz etkilerini o dönem kabinede yer alıp bizzat yaşayanlardanım. Şimdi çok ciddi ve uzun süreli bir ekonomik daralma içindeyken, global krizin etkileri her geçen gün daha da artarken aynı hatayı yapmak ve bütçe geçmeden seçime gitmek, yerel seçimler ve seçim yasakları da düşünüldüğünde 2022 yılının başlamadan kaybedilmesi demektir. Sorumsuzluktur. Aklı selimin galip gelip bu hatanın yapılmaması gerektiğine inanıyorum.”
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