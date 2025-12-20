Siyasi Partiler Konseyi toplantısı sonrasında açıklama yapan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, son yapılan görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler kararlarına yapılan atıflardan rahatsızlık duyduklarını, “tekrardan federasyon adı altında görüşmelere mi gidiliyor?” şeklinde kafalarında bir takım soru işaretleri oluştuğunu kaydetti. Arıklı, Erhürman’ın bu konuya açıklık getirdiğini, kendilerine konuların özüne inerek ve meseleyi belli bir noktaya getirmeden adına “federasyon” veya “konfederasyon” demeden görüşmeye devam edeceğini söylediğini aktardı. Arıklı, bu konuda Erhürman’a destek verdikleri belirtti.

Altı doldurulmadan 5+1 Konferans’a gidilmemesi gerektiğine inandığını ve bu konuda taleplerini ilettiğini belirten Arıklı, “Çünkü Rum lider Nikos Hristodulidis son derece uzlaşmaz bir tavırdadır. Bir şeyler koparıp kendi seçimine hazırlanmaya çalışıyor, bir şey vermeye hazır değil.” dedi.