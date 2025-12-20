Siyasi Partiler Konseyi toplantısı sonrasında açıklama yapan ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Erhürman’ın seçilmesinin ardından uzun süreden beri durağanlık içerisinde olan Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik hareketlilik içerisine girilmesinden dolayı CTP’nin duyduğu memnuniyeti paylaştı.

İncirli, “Elbette bu ilerlemenin büyük adımlarla olduğunu söylemek mümkün değil; henüz ilerleme küçük adımlarla gidiyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın sunduğu on madde çerçevesinde, istenilen seviyede olmasa da bazı ilerlemeler olduğu konusunda da bilgi aldıklarını söyleyen İncirli, özellikle hellim konusunun ocak ayında sonuçlanmasını beklediklerini dile getirdi. İncirli, “Bizim değerlendirmemize göre, Cumhurbaşkanı, Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını en güçlü şekilde savunuyor. Kıbrıs sorununun çözümü için de samimiyetle diyalog kurmaya gayret ediyor ve sürecin ilerlemesi için çalışıyor.” ifadelerini kullandı; temennilerinin Kıbrıs Rum liderliğinin de aynı samimiyetle görüşmelere devam etmesi olduğunu kaydetti.

Sorulara da cevap veren İncirli, herhangi bir ilerleme olmaksızın 5 + 1 görüşmeye gitmenin verimini azaltma riskini taşıdığını kaydetti. İncirli, ilerlemenin arzu edildiği şekilde olmadığını, hızının, kapasitesinin ve kapsamının genişlemesi arzusu içinde olduklarını vurguladı. Özellikle Güven Yaratıcı Önlemler konusunda ilerleme sağlanamamasının “anlaşılır bir şey olmadığını” belirten İncirli, ancak sürecin küçük adımlarla başlayıp, hızlanabileceğini söyledi.