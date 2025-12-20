Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Kıbrıs sorunun çözümünde görüşünün net olduğunu ve bu çözümün eşit iki egemen devletten geçtiğini vurguladı.

Üstel, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu. Toplantı devam ettiği sırada, Başbakan Üstel, cenazeye katılmak üzere toplantıdan erken ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Rum Lider Nikos Hristodulidis’le görüşmesinin ardından siyasi partilerle yaptığı rutin görüşmeler kapsamında ikinci görüşmelerini yaptıklarını söyleyen Üstel, Cumhurbaşkanı’nın kendilerine görüşme hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Başbakan Üstel, Kıbrıs sorununa ilişkin UBP olarak görüşlerinin net olduğunu ve bunu Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tezkeresi ve Cumhuriyet Meclisi’nde bu yönde alınan karara işaret eden Üstel, iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü olmadan Kıbrıs konusunu konuşmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Rum liderle son görüşmesinin ardından yapılan açıklamalarda, siyasi eşitliğin kabulü ve Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ilerleneceği yönünde mesajların verilmesinden duydukları rahatsızlığı paylaşan Üstel, bu ifadelerden “federasyon” anlaşıldığını dile getirdi.

Bu konudaki tepkilerini ve “iki egemen eşit devlet temelinde çözüm” görüşlerini Erhürman’a ilettiklerini vurgulayan Üstel, bunun yanında iki toplumu rahatlatacak önlemlerin hayata geçirilmesinde katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.