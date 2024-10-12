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Akansoy: Çanlar Tatar için çalıyor

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Akansoy: “BM nezdinde yapılacak gayriresmi toplantı öncesinde tüm konsantrasyonunu New York’taki buluşmaya vermesi gereken Tatar, Meclis’te UBP’nin iç çatışmaları nedeniyle yaşanan krizi çözmekle uğraşmıştır”

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Akansoy: Çanlar Tatar için çalıyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, Birleşmiş Milletler nezdinde New York’ta yapılacak gayriresmi liderler yemeği öncesinde açıklamada bulunarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik birtakım eleştirilerde bulundu.
Akansoy konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumda yalnızlaştığı bir dönemden geçtiğini, CTP’nin halkın dünyada hak ettiği yerini alması için kararlılıkla çalıştığını belirterek, bu çerçevede CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve parti nezdinde her türlü girişimin yapıldığını ve Kıbrıs Türk halkının çözüm ve barış iradesinin uluslararası topluma aktarıldığını söyledi.
“İçte yaşanan skandallar, Kıbrıs Türk halkının zaman kaybetmesine neden olmaktadır” diyen Akansoy, “BM nezdinde gerçekleştirilecek gayriresmi toplantı öncesinde tüm konsantrasyonunu New York’taki buluşmaya vermesi gereken Tatar, Meclis’te UBP’nin iç çatışmaları nedeniyle yaşanan anlamsız krizi çözmekle uğraşmıştır” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Meclis’teki kendi sorumluluğunu unutturmak için gündemi değiştirme çabasına girerek, CTP’yi suçladığını” ileri süren Akansoy, “Halkımız gerçeklerin farkındadır. Görev süresi boyunca tek bir kazanım elde edemeyen, müzakereleri terk eden ve halkımızı lidersiz bırakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkını temsiliyet kapasitesinden ve yetisinden uzak olduğunu bir kez daha göstermiştir.” ifadelerine de yer verdi.
“Tatar’ın gündem değiştirme çabaları ve suçlama oyunları halkımızın gelecek belirsizliğini ortadan kaldırmıyor” diyen Akansoy, Cumhurbaşkanı Tatar’a “istifa etmesi” ve “Kıbrıs Türk halkının önünü açması” çağrısında bulundu.
 
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