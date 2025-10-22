Havalimanında meydana gelen “kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf ve ithal etmek” suçlarından tutuklanan Naci Durmaz dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 06:00 raddelerinde Havalimanı X-Ray cihazında KKTC'den çıkış yapmak isteyen zanlının tasarrufunda bulunan siyah renk sırt çantası içerisinde 9 mmlik boş vaziyette tabanca şarjörü bulundurduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının Türkiye'de askerlikten istifa ettiğini ve konu şarjörün taşıma izinli tabancasının şarjörü olduğunu, 12 Aralık 2024 tarihinde Havalimanından KKTC'ye gelişinde yanlışlıkla beraberinde getirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, şarjörün emare olarak alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının evinde arama yapılacağını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.