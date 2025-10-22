Lefkoşa’da bir apartmana ait otopark alanında 164 mlgr alkollü içki tesiri altında olan 33 yaşındaki Davut Cömert, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 58 yaşındaki isminin baş harfleri L.İ’nin yüzüne kafa atarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Davut Cömert tutuklandı ve “vahim zarar, ciddi darp ve sarhoşluk” suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı

Polis, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa'da Çiğdem Sokak üzerinde bulunan bir apartmanına ait oto park yerinde 164 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu esnada gürültü yaptığı gerekçesi ile kendisini uyaran L.İ'nin yüzüne kafa atarak burnunun kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının TC vatandaşı olduğunu, kardeşinin düğününe katılmak için ilk kez 14 Ekim tarihinde ülkeye turist olarak geldiğini ifade etti.

Polis, müştekinin şikayetçi olmadığını ancak İşlenen suçun ağır ceza kapsamına girdiğini, kamuyu ilgilendirdiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.