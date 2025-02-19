Dipkarpaz doğumlu Duygu Paşa, bölgenin simgesi haline gelen yabani eşeklerin sistematik şekilde öldürülmesine tepki gösterdi. Çocukluk anılarını bu özgür ruhlu hayvanlarla paylaşan Paşa, eşeklerin sadece doğanın değil, aynı zamanda kültürel mirasın bir parçası olduğunu vurguladı. “Onların yok edilmesi, Dipkarpaz’ın ruhunun yok edilmesidir” diyen Paşa, eşeklerin korunmasının insanlık adına bir sınav olduğunu belirterek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.

Duygu Paşa'nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Ben Dipkarpaz’da doğdum, büyüdüm. Çocukluğum, Dipkarpaz’ın dar patikalarında çıplak ayakla koşarak, rüzgârın sesini dinleyerek, zeytin ağaçlarının gölgesinde hayaller kurarak geçti. Ama en çok, özgürce dolaşan eşeklerin sırtında geçen anılarım var aklımda. Onlar bizim tarihimizin, doğamızın ve kimliğimizin bir parçasıydı.

Şimdi ise, yıllardır bu toprakların ruhunu taşıyan o masum gözler birer birer kapanıyor. Bir zamanlar yollarımızı paylaşan, doğanın dengesi içinde yaşayan bu güzel yaratıklar hunharca katlediliyor. Sırf var oldukları için, sırf bizden önce bu topraklarda yaşadıkları için öldürülüyorlar.

Onların özgürlüğünü ellerinden almak, Dipkarpaz’ın ruhunu yok etmekten farksız. Çünkü bu topraklar sadece insanlara ait değil. Bizler, doğayla birlikte varız, onun bir parçasıyız. Eşeklerin çığlığı duyulmaz belki ama bu vicdanı olan herkesin yüreğinde yankılanmalı.

Dipkarpaz’ın eşekleri bir miras, bir sembol ve en önemlisi yaşayan canlar… Onları korumak, onlara sahip çıkmak insanlığımızın bir sınavı. Bu sessiz çığlığı duymak için daha kaç canın yok olması gerekiyor?

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