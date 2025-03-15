"15 kişi için ayın 15'i" sloganıyla düzenlenecek gösteri için ülkenin dört bir yanından binlerce öğrenci Belgrad'a geldi.

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda, 1 Kasım 2024'te meydana gelen kazanın ardından başlayan ve 4 aydır belirli aralıklarla devam eden öğrenci gösterilerinin en büyüğünden birine hazırlanan Belgrad'da, gösteriye gelenler için karşılama töreni düzenlendi.

Sırbistan'ın farklı kentlerinden yürüyerek, koşarak veya bisikletle gelen katılımcılar, başkentte alkış ve Sırbistan bayraklarıyla karşılandı.

Yerel medya, bugünkünün, ülke tarihindeki en büyük hükümet karşıtı gösterilerden biri olacağını değerlendiriyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gösterilerin barışçıl bir şekilde geçmesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağını, güvenlik kurallarına uymayanların cezalandırılacağını söyledi.

- Novi Sad'daki kaza sonrası Sırbistan'da neler oldu?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi nedeniyle 15 kişi ölmüş, kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başta Belgrad olmak üzere, ülkenin çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı büyük gösteriler düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazada sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım ve onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilerin taleplerinin yerine getirildiğini kaydetmişti. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic de gösteriler sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

Öğrenciler, taleplerinin "tam anlamıyla" yerine getirilmediğini savunarak ülke genelinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.