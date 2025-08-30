Singapur, katı kurallarıyla bilinen ülkeler arasında dikkat çekiyor. 1992’den bu yana yürürlükte olan yasaya göre ülkede sakız satışı, ithalatı ve ihracatı tamamen yasak. Sadece tıbbi amaçla sınırlı şekilde izin verilen sakızlar dışında, ülkeye sokulması dahi yasak olan bu ürünün çiğnenmesi ağır para cezalarıyla sonuçlanabiliyor.

Sakız yasağının temel nedeni şehir temizliği ve düzenin korunması. 1990’lı yıllarda özellikle toplu taşıma araçlarında sakızların tren kapılarına yapıştırılması, seferlerin aksamasına yol açtı. Bunun yanı sıra halka açık alanlara gelişi güzel atılan çiğnenmiş sakızlar büyük temizlik maliyetleri doğurdu. Bu sorunlar üzerine dönemin Başbakanı Lee Kuan Yew, ülke genelinde sakız satışını tamamen yasakladı.

PARA VE HAPİS CEZASI UYGULANIYOR

Yasakla birlikte marketlerde satışlar durduruldu, ithalat ve ihracat engellendi. Sakız satanlara 100 bin dolara kadar para cezası, ithalat yapanlara ise hem para hem de 2 yıla kadar hapis cezası getirildi. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı 200 bin dolara ve 3 yıla kadar hapse çıkabiliyor.

2004 yılında ABD ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yasada kısmi esneklik sağlandı. Buna göre yalnızca eczaneler ve diş hekimleri, reçete ile “terapötik” sakız satabiliyor. Ancak bu ürünlerin gelişigüzel yere atılması hâlinde yine yüksek miktarda para cezası uygulanıyor.

Singapur, katı kuralları ve düzenli yaşam tarzıyla biliniyor. Burada sakız çiğnemek kadar, burun silmek, halka açık alanlarda tuvalet ihtiyacını gidermek veya grafiti yapmak da yasak. Ülkeye girişte yolcuların yanlarında taşıdıkları sakız dahi kayıt altına alınıyor ve sadece belirli miktarda sokulmasına izin veriliyor.