İngiltere’de “Roman kralı” olarak bilinen Frank Thompson, milyon dolarlık altın tabutla toprağa verildi.

Temmuz ayında 69 yaşında hayatını kaybeden Frank Thompson için ailesi Roman geleneklerine uygun görkemli bir cenaze töreni düzenledi. Göğüs enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitiren Thompson’ın cenazesi, som altından yapılan özel tabutla Rolls-Royce marka bir araç içerisinde altı gün boyunca İngiltere’de dolaştırıldı.

Tabut, Nottingham ve Manchester’daki mezarlıkların yanı sıra aile ve dostlarının defnedildiği alanlarda “veda turuna” çıkarıldı.

Aile, Thompson için Güney Londra’da bir mezarlığa devasa bir mermer mezar da yaptırıyor. İnşaatı yaklaşık bir yıl sürecek olan mezarın Thompson’ın anısını yaşatacak bir anıt haline gelmesi planlanıyor.

TABUT SOM ALTINDAN

Aile yakınları, cenaze töreninin maliyetine ilişkin net bilgi vermezken, tabutun “som altından” olduğunu doğruladı. Tabutun yurtdışından özel siparişle getirildiği, haftalar süren teslimat nedeniyle cenazenin neredeyse bir ay sonra defnedilebildiği belirtildi.

GEÇMİŞİ SUÇ DOLU

Her ne kadar ailesi ve yakınları Thompson’ı “kral” gibi uğurlasa da, Thompson’ın geçmişi tartışmalara neden oldu. 2011 yılında üç suç ortağıyla birlikte, yaşlıları kandırarak yollarını ve kaldırımlarını yapma vaadiyle dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

65 ila 92 yaşlarındaki kurbanlardan 1 milyon 300 bin sterlin haksız kazanç elde eden grup, toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcılar söz konusu dolandırıcılığı “sistematik bir suç düzeni” olarak nitelendirmişti.

Thompson ve ekibi, 98 peni değerindeki süt kutusunu “garaj yolu sızdırmazlık malzemesi” olarak satmaya çalışırken gizlice kaydedilen bir videonun internete düşmesiyle yakayı ele vermişti.