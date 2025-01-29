Güney Kıbrıs’ta 7 aydır tutuklu bulunan iş insanı Simon Aykut’un kanser hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Cezaevinde tutulan Aykut’un sağlığının gözle görülür biçimde kötüleşmesi üzerine avukatlarının yaptığı başvurular sonrasında cezaevi doktoruna muayene ettirilen Simon Aykut’a ısrarla “çok sağlıklısın” denildi. Daha sonra Avukatların girişimiyle İngiltere’den gelerek muayene gerçekleştiren özel doktorsa Aykut’a kanser teşhisi koydu.

“Kuzeydeki Rum malları üzerine inşaat yaparak sahibinden habersiz satma” suçlamasıyla 10 Haziran 2024’ten beri güneyde hücrede tutulan Aykut’un önceki günkü duruşmada oldukça üzgün olduğu gözlemlendi.

Simon Aykut önceki gün yeniden mahkemeye çıkarılırken, avukatları İngiltere’den gelen İsrailli uzman doktorun hazırladığı raporu üç yargıçlı heyete sundu. Raporla ilgili bilgiler aktaran savunma avukatı, kısa sürede 15 kilo kaybeden 75 yaşındaki Aykut’un bu durumda cezaevinde tutulmasını hayati risk oluşturduğunu anlattı.

Avukat Maria Neofitu, teşhis konulurken çeşitli tahliller yapıldığını kaydetti. Tahliller ile muayene sonucunda teşhis konulduğunu belirten avukat, özellikle idrar testindeki alyuvarların yüksek çıktığı bilgisini verdi. Aykut’un avukatı, bundan önceki duruşmalarda da ısrarla müvekkilinin sağlığının kötüye gittiğini anlatmaya çalışmıştı.

DOKTOR DURUŞMAYA GELECEK

Simon Aykut’un sağlığıyla ilgili bu gelişme üzerine dava 6 Şubat’a ertelendi. Erteleme talebi bu kez savunma avukatlarından geldi. Avukatlar gerek bir gece önce ellerine ulaşan sağlık raporu hakkında Savcılığı bilgilendirebilmek gerekse müvekkilleriyle yeni durumu değerlendirebilmek için süre istedi. Savcılık talebe itiraz etmeyince mahkeme erteleme kararı aldı. 6 Şubat’taki duruşmaya, kanser teşhisini koyan İngiltere’deki doktorun da katılması bekleniyor. Doktor, Aykut’un sağlığıyla ilgili bilgileri mahkeme heyetine de anlatacak. Rum Ağır Ceza Mahkemesinin kararına göre Aykut, tutuklu kalmaya devam edecek.