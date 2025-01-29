Bellapais sakini, emekli başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, dün Bellapais Manastırı’nı ziyaretine ilişkin gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dizdarlı’nın paylaşımı şöyle:

“Bu sabah (dün) Bellapais ( Beylerbeyi) içine kadar yürüyesim geldi. Yaklaşık bir ay önce gitmiştim. Ancak Belediye'nin yaptığı çalışmalardan dolayı manastıra ulaşmam mümkün olmamıştı. Dediğim gibi bu sabah (dün) tekrar gidesim tuttu.

Başta planlanan işin üçte ikisi bitmiş görünüyor. İş bitişini hayal ettim, gözümde güzel görüntüler oluştu. Belediye'nin kendi imkânlarıyla yaptığı bu yenilemeyi kutlamayı iş bitişine bırakıyorum.

Oralarda yaşayan İnsanlarla yol boyu konuştum. "Bayağı sıkıntı çekiyorsunuz" dedim. Cevap genelde sonunun iyi olacağına inandığımızdan katlanacağız doktor bey" oldu. Demek ki proje başlatılmadan halkın desteği alınmış. Yoksa çekilen az bir çile değil.

Esnaf doğal olarak en çok sıkıntıyı çeken gurup. Yaklaşık iki aydır sermayeden yiyorlar. Ama onlar bile" iyi ki yapılıyor" diyorlar. Tek serzenişleri " 50 günde biter demişlerdi ama şimdi iki hafta daha istiyorlar" şeklindeydi. Anlayacağınız herkes yapılan işin arkasında. Ki ben uzun zamandır bizim toplum içerisinde ilk kez görüyorum.

Yine de bir an evvel bitirilip esnafın mağduriyetinin sonlandırılması iyi olur. Bunun için yetkililerin gerekli çabayı göstereceğine eminim.

Bu olduğunda bize de, bu pırıl pırıl temiz, çamursuz, üzerinden sırmaların sarktığı çürek elektrik ve telefon direksiz, Kıbrıs'ın en güzel köyünü ziyaret edip gezmek, alış veriş yapmak, nezih lokantalarında yemek yemek olacaktır”