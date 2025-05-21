Erenköy Lisesi öğrencilerini taşıyan okul otobüsünün 14 Mayıs’ta devrilmesi sonucu yaralanan 28 öğrencinin aileleri ve okul arkadaşları, yaşananlara tepki göstermek amacıyla dün otobüs kazasının olduğu yerde eylem yaptı.

Eylemde, “Kaza değil, ihmal”, “Can güvenliği haktır”, “Güvenli taşıma hakkımızdır” gibi yazılı pankartlar taşındı.

Eylemde ilk konuşmayı yapan Erenköy Lisesi öğrencisi Kübra Durmuş, okullarda güvenli ulaşımın sağlanmasının bir lütuf değil hak olduğunu belirterek, kazanın denetimsizlikten meydana geldiğini söyledi. Durmuş, Milli Eğitim Bakanlığı’nı okul taşımacılığında Avrupa standartlarında çalışma yapmaya davet etti.

Okul Aile Birliği başkanı Göksal Hacihasanoğlu da, eğitimdeki güvenli taşımacılığın tüm okulların sorunu olduğunu iddia etti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de kazanın denetimsizlik ve ihmaller sonucunda gerçekleştiğini söyledi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise “Turistler lüks otobüslerle taşınırken, çocuklarımızın hangi araçlarla taşındığı ortada. Buna hep birlikte ‘dur’ demeliyiz" diye konuştu.

Eyleme katılan veliler de çocuklarının kazadan dolayı psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, güvenli taşımacılık için yetkileri göreve davet ettiler.

Okul önünde toplanan grup adına öğrenciler tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, yaşananların bir trafik kazası değil, denetimsizlik ve sorumsuzluğun sonucu olduğu ifade edildi.

“Arkadaşlarımız evlerine gitmek için bindikleri okul otobüsünde canlarından oluyorlardı. Hâlâ yüreğimizde yara var. Bu bir kaza değil, denetimsizliğin ve sorumsuzluğun sonucudur. Sessiz kalmayacağız, yaşananları görmezden gelmeyi reddediyoruz,” denilen açıklamada, ihmallerin bedelini öğrencilerin ödediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, kazaya karışan otobüsün daha önce de arızalar yaşadığı ve yağışlı havalarda içine su aldığı öne sürüldü. Aynı aracın geçmişte de kazaya karıştığı hatırlatıldı.

“Canımız bir özür kadar ucuz mu? Bu ihmallerin hiçbir cezası olmayacak mı? Sorumluların hesap vermesini istiyoruz. Koltuklarınız canımızdan daha değerli değil,” ifadeleriyle yetkililere seslenen öğrenciler, güvenli ulaşımın her öğrencinin hakkı olduğunu belirtti.

BUGÜN DE BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE EYLEM YAPACAKLAR

Öte yandan aileler, “Her İhmal, Bir Can” sloganıyla bugün saat 18.00-20.00 arasında Başbakanlık önünde eylem düzenleyecek.